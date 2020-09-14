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«Доить надо с умом»: россиянки обсуждают, как «разводят» мужчин на деньги 

Диана Товсепова 1 час назад
«Доить с умом»: как россиянки «разводят» мужчин
Фото: Кадр из сериала "Содержанки"
Различные женские форумы в Сети, как выяснил "Рамблер", пестрят обсуждениями мужских слабостей. При этом некоторые россиянки свободно делятся своими методами "развода мужчин на деньги и подарки":

"Но мы сейчас поговорим о ситуации, когда просто есть мужчина, который хочет походить у тебя в любовниках, а ты думаешь, что бы ты могла с этого поиметь, кроме романтических бредней.

Так вот, в деле доения мужчин чаще всего срабатывают варианты, когда женщина так или иначе договаривается о материальной помощи заранее.

Итак, как оно обычно работает. Очень просто и банально. Любые деньги от мужчины нужно и отработать, и заработать. Отработать — это в прямом смысле, п****ой. Это для него. А заработать — головой. И это уже для себя. ".

Одна из польщовательниц Сети рассказала, что "доить мужчин надо с умом", и многие современные девушки это уимеют:

"Где надо — намекнут, где надо — пальчиком покажут аккуратненько, где надо — пожалуются, что за квартиру платить надо, а денежек нет.

В общем, всячески создают у него иллюзию, что без него — пропадут. Работают на всё том же мужском комплексе спасителя и защитника, приправленном внушением собственной ценности.

Проще говоря раз-во-дят…".

Девушки рассказали, что и сами пользуются подобными уловками, но "разводом на деньги":

"Это нормально. Я трачу на него свою энергию, силы и время, в которое могла бы работать. Так пусть отдувается. Просто надо, конечно, чтобы это не выглядело, как проституция…"

"Я, например, просто начинаю очень много говорить о чем-то. Через месяц сообразит, что нужно уже мне это купить. Но, когда расстаюсь с мужчиной, никогда ничего не возвращаю. Мое время он же мне не вернет…"

"Не считаю, что в этом есть что-то зазорное. Я считаю себя красивой и интересной, так почему бы не баловать меня, даже если мы потом не будем жить до старости".

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