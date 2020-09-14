Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Можно ли спасти отношения, если с партнером сексуальная несовместимость 

Рамблер 4 часа назад
«Я всего лишь хочу немного извращений»
Фото: depositphotos
Далеко не все проблемы в интимной жизни пары проявляются после первой близости. В самую большую группу проблем сексологи выделяют сексуальную несовместимость. "Рамблер" выяснил, чего чаще всего не хватает в постели женщинам.
Большинство постов посвящены тому, что партнер просто напросто не хочет секса. У некоторых желание пропадает с годами, а у других низкое либидо само по себе.
Правда, в таком случае ситуацию может решить только психолог в партнерстве с сексологом и открытый разговор со второй половиной, иначе "задушенные желания" второй половины, неудовлетворенность и измены. Кстати, иногда причина низкого либидо кроется в гормональных нарушениях. Сами мужчины говорят об этом.

"Если кто-то в отношениях занимается сексом через "не хочу", то это нездоровые отношения, и их стоит закончить. Чисто с физиологической точки зрения мужчину труднее заставить заниматься сексом. Если он не хочет, тут уж или таблетками поить или страпонить".

Другие девушки жалуются на скучных партнеров, в которых мало страсти и фантазии.

«Вышла замуж, нам вместе хорошо, раньше пошло шутили и получали удовольствие. А сейчас страсть ушла. Говорит, что любит, все делает ради меня, но меня эта пустота внутренняя, связанная с сексом жутко обижает. Я всего лишь хочу немного извращений!»

Расхождения случаются и во времени секса. Безусловно, на мужчин-минуток жалуются многие дамы, но некоторых смущают и часовые соития.

"Он любит долго сексом заниматься, прямо час минимум, а я это ненавижу! Я люблю недолгий секс, но частый. А он смысла в таком не видит, но как муж более мене устраивает".

А также выяснилось, что существует банальное несовпадение половых органов. Девушка анонимно сообщила, что секс с партнером вызывает у нее болевые ощущения из-за неподходящих размеров. Оказалось, что это не первый подобный случай.

"Природа против вашего секса с ним. У меня от друга ушла девушка, потому что ей с ним было больно, такое бывает, когда вагина короткая".

Женский форум
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как проверить мужа на верность
Как проверить мужа на верность
Близость на первом свидании: почему это нормально
Близость на первом свидании: почему это нормально
«Стонет, как раненая волчица!»
«Стонет, как раненая волчица!»
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Сын Высоцкой и Кончаловского стал красавцем
03:12
Сын Высоцкой и Кончаловского стал красавцем
Звёзды Дети
Женщина увидела синих человечков вместо детей
00:13
Женщина увидела синих человечков вместо детей
Дети
Кого маринованные огурцы могут отправить в больницу
20:00
Кого маринованные огурцы могут отправить в больницу
Еда Здоровье
Что будет, если вместо сливочного масла есть спред
20:00
Что будет, если вместо сливочного масла есть спред
Еда Здоровье
Методы избавления от похмелья, которые не работают
04:21
Методы избавления от похмелья, которые не работают
Здоровье
Почему Челобанов так и не женился на Пугачевой
03:50
Почему Челобанов так и не женился на Пугачевой
Звёзды Любовь
Что стало с идентичными сестрами, поразившими врачей
04:15
Что стало с идентичными сестрами, поразившими врачей
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение