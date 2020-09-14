Далеко не все проблемы в интимной жизни пары проявляются после первой близости. В самую большую группу проблем сексологи выделяют сексуальную несовместимость. "Рамблер" выяснил, чего чаще всего не хватает в постели женщинам.

Большинство постов посвящены тому, что партнер просто напросто не хочет секса. У некоторых желание пропадает с годами, а у других низкое либидо само по себе.

Правда, в таком случае ситуацию может решить только психолог в партнерстве с сексологом и открытый разговор со второй половиной, иначе "задушенные желания" второй половины, неудовлетворенность и измены. Кстати, иногда причина низкого либидо кроется в гормональных нарушениях. Сами мужчины говорят об этом.

"Если кто-то в отношениях занимается сексом через "не хочу", то это нездоровые отношения, и их стоит закончить. Чисто с физиологической точки зрения мужчину труднее заставить заниматься сексом. Если он не хочет, тут уж или таблетками поить или страпонить".

Другие девушки жалуются на скучных партнеров, в которых мало страсти и фантазии.

«Вышла замуж, нам вместе хорошо, раньше пошло шутили и получали удовольствие. А сейчас страсть ушла. Говорит, что любит, все делает ради меня, но меня эта пустота внутренняя, связанная с сексом жутко обижает. Я всего лишь хочу немного извращений!»

Расхождения случаются и во времени секса. Безусловно, на мужчин-минуток жалуются многие дамы, но некоторых смущают и часовые соития.

"Он любит долго сексом заниматься, прямо час минимум, а я это ненавижу! Я люблю недолгий секс, но частый. А он смысла в таком не видит, но как муж более мене устраивает".

А также выяснилось, что существует банальное несовпадение половых органов. Девушка анонимно сообщила, что секс с партнером вызывает у нее болевые ощущения из-за неподходящих размеров. Оказалось, что это не первый подобный случай.