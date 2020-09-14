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Почему пары перестают заниматься сексом 

Passion.ru 1 час назад
Почему пары перестают заниматься сексом
Фото: depositphotos.com
Психологи проанализировали сексуальную жизнь сотен добровольцев и выявили 10 настоящих «убийц» страсти.
Как передает британский онлайн-портал The Sun, психологов давно интересует вопрос, почему у современных пар, которые любят друг друга, интимная жизнь часто с течением времени сходит на нет. Наиболее очевидной многим кажется измена, однако эта причина, как выяснилось, находится далеко не на первых позициях списка.
Первое место, к большому удивлению специалистов, прочно и с большим отрывом занимает отсутствие энтузиазма. За ним следует банальная нехватка времени или места, где можно было бы уединиться и предаться страсти. Третьим по значимости «убийцей» настроения чаще всего называют напряженный рабочий график, из-за чего по возвращении домой хочется только расслабиться и поспать, а либидо при этом снижается до нуля. Следом с небольшим отставанием идет плохой секс, во время которого ни о каком удовольствии не идет и речи. Замыкает первую пятерку причин — насилие в семье, как физическое, так и эмоциональное, во время которого один из партнеров чувствует себя угнетенным и униженным своей половинкой.
На шестое место многие пары выносят несовместимость характеров, далее следуют излишняя прилипчивость и настойчивость второй половинки, а также дети, из-за которых родители устают, потому поддерживать огонь страсти становится сложнее. На девятом месте — нежелание приложить хотя бы минимальные усилия, чтобы подарить удовольствие партнеру, и только на десятом — отсутствие моногамии и неверность. Профессор Менелеос Апостолоу из Университета Никосии на Кипре, проводивший опрос, сказал, что очень важно определить истинную причину, по которой сексуальная жизнь идет на убыль: «Трудности в поддержании интимных отношений потенциально могут причинить людям сильную эмоциональную боль, потому важно понять, из-за чего так происходит — это первый шаг к улучшению морального благополучия и здоровья людей».
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