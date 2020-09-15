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9 явных признаков длительных отношений 

Kdpconsulting.ru 2 часа назад
9 явных признаков длительных отношений
Фото: Kdpconsulting.ru
Как понять, что ваши отношения всерьез и надолго.

1. Помимо прочего, вы — хорошие друзья

Если партнеры не считают себя друзьями, специалисты обычно не прочат им долгую совместную жизнь. Если отношения — это только страсть, драма, секс и возбуждение, на много лет такого «топлива» не хватит.

2. Вы не всегда вместе

Конечно, очень здорово, что вы любите проводить время вместе. Но важно и уметь отдыхать в одиночестве, и общаться с другими людьми. К тому же это лишние темы для разговора за ужином!

3. Вы всегда находите компромисс

Пары со схожими ценностями имеют больше шансов прожить вместе до ста лет, чем те, кто думает о разном.

4. Вы не погрязли в рутине

Когда проходит желание делать что-то экстраординарное и вас обоих начинает поглощать быт, отношения могут стать предсказуемыми и рутинными. Так что полезно время от времени переключаться и ходить на свидания или на концерты, а не только создавать видимость тесной связи, включая раз в месяц сериал по телевизору.

5. Вы не стесняетесь обсуждать секс

В любых отношениях случаются взлеты и падения, и интимной жизни это тоже касается. И о нем время от времени стоит говорить. О своих желаниях, о том, что нравится, а что не очень… Все это приведет вас к более насыщенной и радостной сексуальной жизни.

6. Споры вас только сближают

Правильно спорить умеют далеко не все, особенно если вам обоим не повезло расти в семье с токсичными отношениями. И если вы спорите из-за того, кто в семье главный, а не по каким-то другим вопросам, со временем отношения могут зайти в тупик. То же самое — если один партнер перестает уважать другого.

7. Вы поддерживаете друг друга в тяжелые дни

Если один партнер пришел с работы в плохом настроении, а другой настроен на романтический ужин в ресторане, эту задачу можно решить разными способами. Скорее всего, вы никуда не пойдете, и если ты не будешь его в этом обвинять, то в другой раз он спокойно отнесется к твоим проблемам и не будет никуда тебя тянуть против воли.

8. Вы вместе развиваетесь

Долгосрочные отношения — это не обсуждение вашей свадьбы и даже не разговор о планах на будущее. Это принятие того факта, что со временем вы оба изменитесь, и если сможете адаптироваться к этим изменениям — значит, вы вместе надолго.

9. Твоя жизнь улучшилась

Подумай о том, чего ты лишилась бы и что приобрела, если бы вы не встретились. Если бы, например, ты уехала куда-то учиться или пошла работать с такой загрузкой, что на личную жизнь попросту не остается времени. Если с ним ты чувствуешь себя лучше, чем без него, это хороший знак.
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