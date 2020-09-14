6 важнейших вопросов о лучших условиях для зачатия

Секс ради продолжения рода нередко сопровождается стрессом и нервами: никто не знает, как заниматься им правильно. Есть ли разница, в какой позе вы это делали? Нужно ли, в конце концов, поднимать ноги на 15 минут, чтобы сперматозоиды достигли цели? Специалисты рассказывают то, что известно науке. Какую позу выбрать?

Исследований на эту тему, как ни странно, нет. Но есть свидетельства того, что в некоторых позах больше шансов добиться успеха. Например, в старой доброй миссионерке. Многие сперматозоиды хорошо плавают, но, чтобы они достигли шейки матки, неплохо бы помочь им победить гравитацию, считают специалисты.

А подушку подложить?

Подушка под ягодицами — знак заботы, а вовсе не «ключ к фертильности», шансы зачать она никак не повышает.

Важен ли день, в который занимаешься сексом?

Безусловно. Для большинства пар это 2 3 дня до овуляции, когда шансы на беременность выше всего, и сам день овуляции. Стоит учесть, что сперматозоиды могут жить до 5 дней!

Можно ли ходить в туалет сразу после секса?

Нужно! Это никак не влияет на зачатие, зато полезно для поддержания здоровой флоры и защиты от инфекций. 65% сперматозоидов попадают туда, куда нужно, сразу после эякуляции, а остальные остаются в вагине и все равно покинут ее в ближайшие часы.

Нужно ли принимать определенную позу после оргазма?

Сперматозоидам все равно. Они достигнут цели независимо от того, забросишь ты ноги на стенку, будешь лежать пластом или танцевать танго.

Должен ли он «экономить» сперму?