«Во время секса я фантазирую о его брате»

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Мы с мужем вместе уже три года, но лишь несколько месяцев назад он познакомил меня со своей семьей. Произошло так потому, что они живут на другом конце страны — в Чите — и часто выбираться к ним у супруга не было возможности.

Оказавшись на родине мужа, я познакомилась не только с его родителями, но и с его старшим братом (назовем его Денис). Как только я увидела его, то тут же почувствовала прилив крови к гениталиям. Раньше я думала, что в жизни подобного не бывает, тем более у женщин, но оказалось, что я ошибалась. Денис гораздо сексуальнее моего мужа во всех отношениях: у него крупные выразительные черты лица, роскошный низкий голос, борода, он высокого роста и спортивного телосложения. И вдобавок ко всему этому — не женат. А вот муж мой отнюдь не завидный жених: он полноват, совсем не следит за собой да и в постели, скажем прямо, не гигант.

Стыдно признаться в этом, но уже за семейным ужином я начала представлять, каким жарким сексом мы могли бы заняться с Денисом. Пыталась отогнать эти мысли, но ничего не могла с собой поделать, пялилась на него весь вечер.

Ночью мы с мужем занялись любовью, и я поймала себя на мысли, что во время секса фантазирую о его брате. Обычно мы никогда не выключаем свет, но тут мне захотелось кромешной темноты, а еще, чтоб муж оказался сзади: так было гораздо легче представлять на его месте Дениса. В какой-то момент я даже чуть было не закричала его имя, но вовремя остановилась. Не представляю, что будет с мужем, если он узнает о моих фантазиях, — супруг до чертиков ревнивый. К счастью, скоро мы улетаем домой и вряд ли встретимся с его братом в ближайшее время. Вот только как прогнать его образ из своей головы? Пока что я не знаю.