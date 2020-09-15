Секс-проблемы, о которых все молчат 

Такие истории случаются повсеместно, но о них стесняются говорить. Секс-коуч Екатерина Любимова знает, как разрулить суперделикатные ситуации.

Проблема: у него огромный

Когда новый бойфренд Люси (26) покупал презервативы размера XXL, она посмеялась: мужские понты! Но когда увидела такой агрегат, испугалась. Член едва поместился в Люсю, ей было больно, а молодому человеку — неудобно.

Решение. Выбирай позы так, чтобы партнер не мог свободно проникать внутрь на всю глубину — избегайте doggy-style и вариантов с поднятыми ногами. Зато когда ты сверху, сможешь контролировать и скорость, и глубину проникновения. И объясни любимому, что нет ничего приятнее искусного секса на входе (привет точке G!).

Проблема: у него маленький

У Светы (28) прекрасный молодой человек: нежный и отлично целуется. Вот только, по ее словам, «У него такой маленький член, что я его вообще не чувствую!»

Решение. Используй положения, при которых он сможет проникнуть максимально глубоко. Подойдут и позы со сдвинутыми ногами — охват члена будет более тугим. А еще у вас есть достойный повод попробовать анальный секс.

Проблема: отбойный молоток

Бойфренд Карины (23) — сверхскоростной и сверхмощный, а к ее вагине он относится как к асфальту, который нужно сломать для закладки нового фундамента. «Обычно я просто стискиваю зубы и терплю», — признается бедняжка.

Решение. Чтобы снизить скорость и перехватить контроль, садись сверху. Если он начинает молотить ближе к финалу, возможно, для оргазма ему требуется дополнительное трение. Попробуй в конце сменить положение и осчастливь его «отбойный молоток» руками или ртом.

Проблема: он быстро кончает

Ксения (27) в таком восторге от своего нового мужчины, что даже шутит: «Я уже не прочь нарожать ему детей». Но в их паре не одна она торопит события. Самая неприветливая кассирша улыбается тебе дольше, чем длится их секс.

Решение. Растяни предварительные ласки, пусть он сначала займется тобой. А дальше делай все, чтобы разнообразить и дозировать его ощущения: вертись, извивайся, меняй позы.

Проблема: секс — скукота

Пока он пыхтит на тебе, ты лежишь и пытаешься вспомнить, выключила ли утюг. Где же страсть? «Такое впечатление, что он делает зарядку, а я — гимнастический снаряд», — говорит Кристина (25).

Решение. Скромным и скучным нужно лишь разрешение пошалить! Долой привычную кровать и миссионерскую позу — займитесь сексом в машине или в туалете на вечеринке. Не забывай про грязные словечки и поменьше скромничай сама!

Проблема: тебе больно

Сгорать от страсти — это здорово, но не когда у тебя в буквальном смысле все горит. Кира (28) испытывает жгучую боль во время секса: «Когда он входит в меня, такое ощущение, что меня разрывают на куски».

Решение. Причиной может быть инфекция (беги к врачу!) или недостаток смазки. Сухость — частый побочный эффект некоторых лекарств, в том числе противозачаточных таблеток. Лубрикант вам в помощь!