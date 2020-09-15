10 способов сделать секс ярким

Многие пары жалуются, что спустя несколько лет совместной жизни секс теряет свою былую остроту и превращается в исполнение супружеского долга. Но исправить ситуацию можно и для этого не нужно прилагать особых усилий. Немного фантазии, чуть-чуть раскованности и, главное — желание, помогут вернуть состояние, хорошо знакомое молодоженам. Мы приготовили 10 советов, как разнообразить свой секс, но при этом не испугать партнера излишней экстравагантностью. (Осторожно! Взрослый контент).

1. Секс на веб-камеру

Займитесь сексом перед веб-камерой, устроив трансляцию на одном из специализированных онлайн-сервисов. Да, на такой шаг непросто решиться, но он может заставить вас посмотреть друг на друга в необычной ситуации, совсем с другой стороны. Чтобы сохранить инкогнито, используйте маски, закрывающие лицо.

2. Спанкинг

Откройте для себя спанкинг! Согласно анонимным опросам, каждая пятая женщина просо мечтает, чтобы ее деликатно отшлепали. Только не нужно проявлять фанатизм — начните с легких шлепков ладошкой, а потом переходите к предметам.

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Если у вас нет желания покупать специальные игрушки в секс-шопе, используйте мокрое полотенце или обратную сторону щетки для волос.

3. Секс в такси

Попробуйте заняться любовью на заднем сидении такси. Ну или хотя бы начните, так как таксист вряд ли даст вам спокойно воплотить в жизнь эту фантазию и выставит из машины на первом же углу. Гарантируем, что эмоции от такого приключения будут бить через край!

4. Интим на стиральной машине

Вы наверняка слышали, что занятия любовью на стиральной машине, работающей в режиме отжима, дарят особые ощущения. Теперь настало время проверить, так ли это на самом деле. Все, что нужно для этого эксперимента, наверняка есть в любой квартире, так что дело за вами.

5. Укусы

Укусите ее, только не сильно. Она должна просто ощутить ваши зубы, но не завизжать от боли. Лучшие места для таких укусов — попа и загривок.

6. Используйте пальцы

В место, куда вы обычно вводите один или два пальца, попробуйте вести три или больше. Но делайте это осторожно, а в идеале — используя специальный лубрикант или слюну.

7. Видео с мастурбацией

Снимите на камеру телефона видео, в котором удовлетворяете себя и отправьте без предупреждения своей второй половине. Конечно, всегда есть риск, что интимный контент окажется в интернете, но, с другой стороны, по одной части тела опознать человека очень непросто.

8. Модифицируйте себя

Некоторые любители секса «погорячее», чтобы доставить радость своей партнерше, вшивают себе под кожу пениса шарики. Стоит ли говорить о том, что это небезопасно и даже при благоприятном исходе лишает человека секса на длительное время, пока не заживет место операции.

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Мы рекомендуем попробовать менее рискованный способ улучшения полового органа с использованием специальных колец из секс-шопа. Также можно попробовать просто положить в презерватив бусину.

9. Связывание

Попросите свою девушку связать вас галстуком или шелковой лентой, а также пусть завяжет вам глаза. Пусть делает все, что ей вздумается — это подарит вам обоим совершенно новые ощущения и поможет заново открыть свою сексуальность.

10. Без белья

Попросите свою девушку надеть самое экстремальное мини, но без нижнего белья. Отправляйтесь в магазин за покупками, на прогулку в парк или в гости. Осознание того, что вояж проходит на грани дозволенного действует невероятно возбуждающей на обоих!