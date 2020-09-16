Самые главные женские сексуальные ошибки 

Никто не вступает в отношения с мыслью о том, что через несколько лет секс у вас будет происходить так же часто, как лунное затмение, и даже близко не будет таким феерическим, как сейчас. Тем не менее, по разным причинам, в некоторые отдельно взятые ночи вы с большим удовольствием наблюдаете за перипетиями сериала по телевизору, чем срываете друг с друга одежду.

Конечно, в сексуальной жизни каждой пары есть свои взлеты и падения, но постоянный и неуклонный закат не обязательно является неизбежным. Прочитайте несколько советов о том, чего вы никогда не должны делать со своим мужчиной, и, возможно, это поможет вам спасти свою сексуальную жизнь.

1. Не справляйте свои физиологические потребности в присутствии своего мужчины

Вы никогда в жизни не чувствовали себя настолько комфортно ни с одним мужчиной в своей жизни. Великолепно. Но один лишь тот факт, что вы можете оставить дверь в ванную открытой, когда бреете подмышки или писаете, не означает, что вы должны это делать. Конечно, есть пары, которые прекрасно чувствуют себя, справляя определенные физиологические потребности в присутствии друг друга, но делать это нужно с умом, а не небрежно. Небрежность является слишком обыденной, поступая так, вы ведете себя как брат с сестрой. Это конечно очень интимно, но уж никак не сексуально. Это значит, что если у вас выскочил прыщик на спине, то лучше сходить с этой проблемой к своему дерматологу, а не просить своего мужчину его выдавить. Такая интимность не имеет ничего общего с сексуальностью и желанностью.

2. Не превращайте свою постель в зоопарк для плюшевых зверей

Если почетное место на вашей подушке занимает плюшевый мишка, то таким образом вы заявляете о том, что ваша постель — место для нежных обниманий, а не для пылкой страсти. И ваш будуар, оформленный рюшиками и бантиками, может совершенно не вызывать ни у одного из вас желания действовать. Это подобно заявлению «Я незрелая маленькая девочка и поэтому я не сексуальна».

Это не значит, что ваша спальня должна быть с пола до потолка оформлена в хищном сексуальном стиле с леопардовыми принтами, но в ней должно быть что-то, что бы наталкивало на сексуальные мысли и создавало чувственную атмосферу. Как минимум это должна быть кровать, которая бы вызывала у него желание вас в нее уложить. Сказанное выше ни в коем случае не означает, что ваша спальная должна быть лишена женственности, но эта женственность должна быть сексуальной.

3. Не оставляйте включенным телевизор

Вы валяетесь в постели, только вы, он и мистер ТВ. Что не так? Ничего, кроме того, что это не совсем располагает к сексу. Совместный просмотр фильмов — это действие, которое вы совершаете бок о бок, но не лицом к лицу, и вы больше настроены на волну главного героя сериала, чем на парня, находящегося рядом с вами. Исследование, проведенное итальянскими психологами, установило, что семьи, которые смотрят ТВ в спальне, занимаются сексом вдвое реже, чем те, кто не смотрит. Энергия привнесения внешней жизни в ваш личный мир отвлекает вас от чувства близости с вашим партнером. Наша сексуальная жизнь является заложником всего, что происходит вокруг — работы, детей и пр., — поэтому свою близость и свой интимный мир вы должны сознательно ограждать.

4. Не используйте секс как средство получения материальных выгод

Многие женщины используют секс для того, чтобы поднять настроение своему парню перед тем, как огорошат его новостью о том, что потратили целое состояние на новую сумочку, или не соглашаются на секс, если он не купит им новую посудомоечную машину. Это абсолютно пагубный подход.

Когда секс случается исключительно по вашему собственному усмотрению, это сознает дисбаланс сил в ваших отношениях, что в конечном итоге может привести к неприязни, обиде и недовольству. Более того, когда вы выступаете в роли контролера секса, вы слишком сконцентрированы на наказании или поощрении вашего партнера, вместо того, чтобы сосредоточиться на своем удовольствии. Секс же служит для того, чтобы приносить удовольствие обоим, а не для обслуживания кого-то.

Конечно, вряд ли кто-то из нас открыто скажет: «Никакого секса, пока не вынесешь мусор», но на настроении недовольство тем, что не сделал партнер, отражается несомненно. Когда это происходит из раза в раз, то тут вам уже не до секса, вы больше желаете заставить вашего мужчину что-то сделать или же наказать его за то, что он этого не сделал. Конечно, гораздо легче испытывать желание заняться сексом с мужчиной, который помыл посуду, вынес мусор и пропылесосил ковер, но наказание в виде отказа в чем-либо, будь то секс, слово или какая-нибудь ласка — это неправильно. Оставьте свой багаж негативных эмоций перед дверями спальни и обсудите их позднее. Более того, после фантастического секса ваш мужчина скорее всего сам захочет угодить и сделать то, что вы безуспешно заставляли его сделать.

5. Не симулируйте оргазм

Он добрый час провел, надрывая свою спину и прочие части тела и….. ничего. Вы устали. Вы в стрессовом состоянии. Это не его вина. Но симулировать оргазм нечестно. Более того, это увеличивает разрыв между партнерами. Если вы симулируете оргазм для того, чтобы защитить его эго, то вы не только не испытываете оргазм, но вы еще больше тратите сил на то, чтобы убедить его, что вы его испытываете. Вы берете на себя его эмоциональную работу, но это не ваша роль. Если вы опасаетесь того, что ваш мужчина может быть уязвлен, вы берете на себя его переживания, а это вовсе не сексуально.

Идеальным выходом было бы взять инициативу в свои руки (и в переносном и в буквальном смысле слова) и заодно показать ему, как надо сделать, чтобы доставить вам максимальное удовольствие, но тогда, когда не получается, лучше просто сказать «мне хорошо». А если вы хотите достичь оргазма, лучше поговорит с ним о том, почему, по вашему мнению, этого не получается, возможно вы слишком напряжены или отвлечены другими мыслями.

6. Не обсуждайте своих предыдущих любовников

Откровенность в постели не означает, что вы должны выкладывать полную и достоверную информацию о своей предыдущей сексуальной жизни. Даже если вашей единственной целью при упоминании ваших бывших является факт, что вы хотите сказать своему нынешнему партнеру о том, что с ним никто не сравнится, лучше все же не говорить о своих бывших. Иначе ваш парень начнет представлять себе Дэниэла Крейга или Антонио Бандераса , который заваливает вас на кровать и удовлетворяет вас лучше, чем мог бы сделать он сам.

Оставьте в секрете количество своих прошлых любовников, делать это надо не потому, что если оно велико, он решит, что вы женщина не слишком тяжелого поведения, а потому, что мужчины начинают волноваться о том, на уровне ли они. Ведь не надо быть профессором математики, чтобы путем несложных исчислений подсчитать, что каждый мужчины не может быть лучшим. Тем не менее, каждый из них хотел бы считать, что именно с ним вам было лучше всего.

Поэтому не упоминайте о 1, 2 или 20 незабываемых моментах, которые вы имели в прошлом с мужчинами и позвольте ему иметь эту маленькую иллюзию о том, что он лучший, и вселите таким образом в него уверенность. А секс с уверенным в себе мужчиной как правило лучше чем секс с тем, кто будет невольно думать, не хуже ли он, чем ваши бывшие. Если же вам действительно хочется попробовать что-то, что вы делали с кем-то из своих бывших, лучше сказать «Мне бы хотелось, что бы ты прикоснулся к…..», а не говорить «Я когда-то пробовала делать это так-то и так-то и это было круто». Все мужчины очень чувствительны к таким словам, они хотят быть особыми, а не просто следующими по списку.

7. Не становитесь супер-мамой в ущерб супер-жене

После появления ребенка вы не стали любить своего мужа меньше, напротив, вы любите его наверное еще больше. Но не вы первая и не вы последняя в том, что ваши мысли теперь поглощает ребенок. После того, как весь день вы выполняете роль любящей и заботливой мамы, у вас просто не остается сил и желания на что-то другое. Это понятно, но это также означает, что вы чаще начинаете говорить «нет» сексу. А это плохо для обоих из вас.

Для того, чтобы помочь вашей сексуальной жизни пережить годы, предшествующие началу учебы в школе вашего ребенка, поймите одну простую вещь — любовь не имеет какого-то конечного ограниченного количества, но его имеет ваша энергия. Важно не потратить всю ее в течение дня, а оставить что-то и для ночи. Поэтому устраивайте для себя перерывы и небольшой отдых в течение дня. Главное не рассматривать время подготовки к сексу как еще одно важное задание, которое вам нужно сегодня выполнить. Думайте о том, что когда вы целый день отдаете себя, свою энергию кому-то, а именно ребенку, секс с мужем может стать вознаграждением и дать вам удовольствие и чувство того, что вы сексуальная и желанная мама, а не мама-наседка.

8. Не обращайтесь с ним как со своей подружкой

Вспомните когда вы в последний раз потащили своего парня в обувный магазин и заставили его держать свое пальто, сумку и зонтик, пока самозабвенно перемеряли десятки пар обуви, или когда честно с ними поделились о том, что у вас дикое несварение желудка. Когда вы после этого вернулись домой, вам хотелось на него наброситься и сорвать одежду? Вряд ли. Только тот факт, что вам нравится с ним делать то, что вы делаете с друзьями, не значит, что вы должны это делать.

Если оставить вашу сексуальную жизнь в стороне, самая основная причина, по которой ваш мужчина не должен выступать в роли подружки, заключается в том, что у него это попросту плохо получится! А если он не справится с этой ролью, это будет плохо для обоих из вас и конечно же не сделает вас ближе. Оставьте эту функцию подружкам, а ваш мужчина пусть будет вашим мужчиной.