Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Курпатов рассказал об опасности сайтов знакомств 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Курпатов рассказал об опасности сайтов знакомств
Фото: Вечерняя Москва
Врач психотерапевт Андрей Курпатов рассказал, как относится к сайтам знакомств. он разделил свое отношение на профессиональное и личное.

— Можно я скажу как человек и как исследователь? Как человек я отношусь к этому хорошо, потому что драматична ситуация, когда партнеры обречены друг на друга. Как наши родители, например, возможность познакомиться была крайне ограничена, — заявил эксперт.

По словам Курпатова-исследователя, сайты знакомств приводят к негативным последствиям:

— Если вы думаете, что партнер потенциально заменяем, вы не будете предпринимать усилия, чтобы создать с ним отношения. Если сразу не пошло, да и ладно. Я вкладочку переверну, и снова там будет сюрприз. Но на самом деле все партнеры плохие, ну правда. Все равно, чтобы найти человека, с которым мы могли бы сродниться, с ним надо провести 600 часов, говоря глаза в глаза, — отметил психотерапевт.

По словам Курпатова, человек не станет близким, если вы не сформируете достаточное количество нейронных связей, чтобы другой поселился в вашей голове.

— Проблема в том, что нет усидчивости в становлении отношений, поэтому люди чувствуют себя одиноко. Мы переживаем гендерную трансформацию. Соцсети женщину раскрепостили, дали чувство свободы, — отметил психотерапевт.

Собеседник добавил, что если раньше мужчина был инициатором и брал на себя ответственность за отношения, то теперь на себя эту функцию часто берет женщина. Если она быстро соглашается на мимолетные отношения, это плодит большое количество несчастных женщин. Пока люди не созрели до того, что сексуальная свобода воспринималась органично.
Видео дня. Ошибки дачников, превращающие компост в отраву
Вечерняя Москва: последние новости
Наташа Королева простила Тарзану измену Наташа Королева простила Тарзану измену Психолог рассказала, как невесте подготовиться к свадьбе Психолог рассказала, как невесте подготовиться к свадьбе О проблемах семейной жизни О проблемах семейной жизни
Женский форум
Любовь , Андрей Курпатов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как понять, что у женщины давно не было мужчины
Как понять, что у женщины давно не было мужчины
Назван овощ, снижающий риск опасных болезней сердца
Назван овощ, снижающий риск опасных болезней сердца
Харламов подцепил COVID-19
Харламов подцепил COVID-19
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Биолог рассказал об аллергии на медуз
10:04
Биолог рассказал об аллергии на медуз
Здоровье
Эксперты рассказали, какой перец не стоит покупать
20:04
Эксперты рассказали, какой перец не стоит покупать
Еда
Кроха отказалась общаться с изменившимся отцом
00:48
Кроха отказалась общаться с изменившимся отцом
Дети
Почему тефлоновая посуда не спасает от пригорания
20:05
Почему тефлоновая посуда не спасает от пригорания
Дом и сад
Звезды, заметно раздобревшие за лето
03:56
Звезды, заметно раздобревшие за лето
Звёзды Красота
Как выглядели звезды, пока не попали в шоу-бизнес
09:33
Как выглядели звезды, пока не попали в шоу-бизнес
Звёзды Красота
Почему лицо и руки нельзя вытирать одним полотенцем
00:57
Почему лицо и руки нельзя вытирать одним полотенцем
Дом и сад Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение