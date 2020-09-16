Курпатов рассказал об опасности сайтов знакомств 

Врач психотерапевт Андрей Курпатов рассказал, как относится к сайтам знакомств. он разделил свое отношение на профессиональное и личное.

— Можно я скажу как человек и как исследователь? Как человек я отношусь к этому хорошо, потому что драматична ситуация, когда партнеры обречены друг на друга. Как наши родители, например, возможность познакомиться была крайне ограничена, — заявил эксперт.

По словам Курпатова-исследователя, сайты знакомств приводят к негативным последствиям:

— Если вы думаете, что партнер потенциально заменяем, вы не будете предпринимать усилия, чтобы создать с ним отношения. Если сразу не пошло, да и ладно. Я вкладочку переверну, и снова там будет сюрприз. Но на самом деле все партнеры плохие, ну правда. Все равно, чтобы найти человека, с которым мы могли бы сродниться, с ним надо провести 600 часов, говоря глаза в глаза, — отметил психотерапевт.

По словам Курпатова, человек не станет близким, если вы не сформируете достаточное количество нейронных связей, чтобы другой поселился в вашей голове.

— Проблема в том, что нет усидчивости в становлении отношений, поэтому люди чувствуют себя одиноко. Мы переживаем гендерную трансформацию. Соцсети женщину раскрепостили, дали чувство свободы, — отметил психотерапевт.

Собеседник добавил, что если раньше мужчина был инициатором и брал на себя ответственность за отношения, то теперь на себя эту функцию часто берет женщина. Если она быстро соглашается на мимолетные отношения, это плодит большое количество несчастных женщин. Пока люди не созрели до того, что сексуальная свобода воспринималась органично.