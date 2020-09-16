Курпатов рассказал об опасности сайтов знакомств 

— Можно я скажу как человек и как исследователь? Как человек я отношусь к этому хорошо, потому что драматична ситуация, когда партнеры обречены друг на друга. Как наши родители, например, возможность познакомиться была крайне ограничена, — заявил эксперт.
— Если вы думаете, что партнер потенциально заменяем, вы не будете предпринимать усилия, чтобы создать с ним отношения. Если сразу не пошло, да и ладно. Я вкладочку переверну, и снова там будет сюрприз. Но на самом деле все партнеры плохие, ну правда. Все равно, чтобы найти человека, с которым мы могли бы сродниться, с ним надо провести 600 часов, говоря глаза в глаза, — отметил психотерапевт.
— Проблема в том, что нет усидчивости в становлении отношений, поэтому люди чувствуют себя одиноко. Мы переживаем гендерную трансформацию. Соцсети женщину раскрепостили, дали чувство свободы, — отметил психотерапевт.