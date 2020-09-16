Самые абсурдные мифы о сексе

Прежде чем ученые смогли объяснить все «белые пятна» в истории секса, они делали ошибки. Много ошибок. Порой их предположения были настолько абсурдными, что с высоты сегодняшних знаний трудно поверить, что кто-то действительно думал, будто это правда.

Миф № 1: для того, чтобы наступила беременность, женщине нужно испытать оргазм

Один из самых, в общем-то, «невинных» мифов о сексе относится еще к временам древних римлян. Считалось, что если женщина не испытала во время секса оргазм, то зачатия не произошло, и ребенком она не обзаведется.

Одним из яростных сторонников этой теории был Клавдий Гален, римский медик, хирург и философ. Если верить Галену, люди относятся к вершине пищевой цепи, потому что они производят «живительное тепло» из своих тел — и это внутреннее тепло и у мужчин, и у женщин является ключом к беременности.

Гален верил, что сперма есть не только у мужчин, но и у женщин (он говорил просто «семя»), и внутренний жар появляется, когда люди занимаются сексом. Во время этого процесса они «смешивают своё семя, оживляют материю и создают новую жизнь». Но для этого секс должен быть хорошим — тела в этом случае станут «тяжелыми и горячими».

Миф № 2: все сексуальные партнеры женщин влияют на ее будущее потомство

Телегония — тысячу раз опровергнутая и совершенно варварская биологическая концепция, согласно которой, секс с предшествующими партнерами сказывается на наследственных признаках потомства.

Во времена шельмования любых генетических исследований в СССР телегония признавалась правдоподобной теорией, и даже сейчас есть люди, которые верят, что все партнеры женщин оказывают влияние на ее детей. Разумеется, этот миф полностью противоречит здравому смыслу.

У всех млекопитающих каждый сперматозоид и каждая яйцеклетка содержат два одинарных набора хромосом. В процессе оплодотворения появляется зигота с двойным набором хромосом: половина генетического материала наследуется от матери, а другая половина — от отца.

Миф о телегонии противоречит современным знаниям о генетике и репродукции.

Миф № 3: бинтование ступней делает женское влагалище более тугим

Этот дикий миф привел к одной из самых болезненных и варварских практик, которые когда-либо существовали в Китае. Обычай практиковали с начала X до начала XX века. Маленьким девочкам куском ткани привязывали к ступне все пальцы ног, кроме большого, и вынуждали ходить в обуви гораздо меньшего размера, которая не позволяла ноге вырасти. От размера ступни зависело то, насколько девочка будет завидной невестой. Женщины с деформированными ногами старались не переносить тяжесть тела на носок, предпочитая наступать на пятку. Поэтому их походка становилась осторожной и неустойчивой. Марко Поло (1254—1324) писал, что длина шага китаянки не превышает полпальца. Идеальная нога должна была не превышать 7 сантиметров в длину, такие ноги назывались «золотые лотосы». Деформированные ноги считались одновременно и залогом женского целомудрия, и женской же сексуальности. Когда стопы атрофировались, большая часть нагрузки приходилась на бедра, отчего они отекали, а мужчины воспринимали их как «пухлые и сладострастные». Кроме того, мужчины полагали, что неуклюжая качающаяся походка укрепляет мышцы влагалища: боль вызывает постоянные мышечные спазмы, делая влагалище более узким. Некоторые думали, что прикосновение к ступне возбуждает женщину.

Только в 1949 году, когда к власти пришли коммунисты , им удалось добиться полного запрета на бинтование ног.

Миф № 4: клиторальный оргазм — признак незрелости

Отец психоанализа Фрейд был убежден (и других убеждал), что неспособность женщины испытывать вагинальный оргазм есть ни что иное, как признак незрелости. Фрейд считал, что, едва женщина достигает пубертатного периода, ее чувствительность «переходит» от клитора к влагалищу, и если дама не в состоянии достичь оргазма без стимуляции клитора, она стала жертвой детской травмы, которая не дала ей повзрослеть гармонично.

Как не сложно догадаться, женщины очень страдали от подобного рода теорий и всерьез пытались «вылечиться».

Миф № 5: женщины занимаются сексом с женщинами при помощи… огромного клитора!

Со времен Древней Греции и вплоть до XX века вокруг женского секса крутилось множество мифов. Люди древнего мира верили, что «доминирующая» лесбиянка, которых они называли «трибадка», оснащена не хуже любого мужчины. С той разницей, что во время секса с другими женщинами вместо члена она использует огромный клитор.

Описание подобных актов встречалось даже во вполне серьезных медицинских текстах.

Миф № 6: секс во время месячных ведет к уродству у плода

В разных культурах период месячных считался «нечистым» у женщины. Заниматься сексом в это время было опасно. Согласно книге «Проклятие: культурная история менструации», французы верили, что ребенок, зачатый во время такого секса, будет «хилым, апатичным и умирающим, подверженным множеству болезней».

Миф № 7: мастурбация приводит к слепоте

Потеря сексуальной энергии, неутолимый голод, импотенция, слабость, паралич, ослабление органов дыхания, безумие, эпилепсия, приступы ярости, потеря памяти, снижение интеллектуальных способностей и, наконец, слепота — это все, что с тобой НЕ случится, если ты будешь мастурбировать.