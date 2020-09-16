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10 его тайных мыслей о сексе в душе 

Kdpconsulting.ru 1 час назад
10 его тайных мыслей о сексе в душе
Фото: Kdpconsulting.ru
Несмотря на то что секс в мокром небольшом пространстве выглядит красиво, пожалуй, только в кино, многим не терпится попробовать. Но под деланным энтузиазмом вашего партнера могут скрываться совсем другие мысли…

1. Он не думает об оргазме

Главная мысль — как бы не упасть! Коврик на пол, упор для рук и ног… Только так можно что-то изобразить в душе без последующего визита в травмпункт.

2. Он ничего не видит

Вода стекает по лицу и телу, брызги попадают в глаза, поэтому все твои соблазнительные изгибы буквально проходят мимо него! Такое чувство, будто катишься по водяной горке, но все гораздо опаснее, чем в аквапарке.

3. Ваши волосы мешают

Если они достигают хотя бы плеч — пиши пропало, они будут попадать ему в рот и мешать смотреть хоть куда-то.

4. Перед сексом в душе стоит принять душ

Особенно если все происходит не с утра. А пока он моется, может растерять все желание продолжать там находиться, но уже с тобой.

5. Лучше делать все в большом душе

В фильмах такие сцены показывают в ванной комнате огромных размеров, где нет шторки, за которую можно зацепиться, и вообще там можно жить. А в обычных душевых кабинах ну очень неудобно!

6. Секс сильно отличается

Во-первых, вам может не хватать смазки, потому что вода все смывает. Во‑вторых, тебе не так уж удобно стоять. В-третьих, ему тоже, но разве он признается?

7. Мало возможных поз

Перепробовав все две с половиной, которые можно занять в этих условиях, вы, возможно, захотите продолжить на полотенце на полу. Это ведь тоже секс в душе!

8. Он никогда не был в душе так долго

Действительно, что еще там можно делать столько времени?

9. Ему холодно

Вода льется теплая, но вы оба вечно не помещаетесь под ее струями.

10. Стенки душа наверняка давно не мыли

Он заметит это, если там огромный слой грязи. Ну, а ты в любом случае пожалеешь, что не подготовилась. В общем, сплошные положительные эмоции!
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