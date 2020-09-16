Сексуальные фантазии женщин, неизвестные мужчинам 

Недавно один писатель повесил в Facebook пост об эротических фантазиях женщин: мол, до чего же скучны девушки — не идёт их воображение дальше наручников и плёток или секса с незнакомцем. Нет полёта, мелок жемчуг: для нас, парней, это и не фантазии вовсе, а так, заурядный коитус. Правда, какие же необычные выдумки приходят на ум мужчинам и как поразить их креативом, не объяснил: то ли надеть лыжи и залезть в гамак, то ли приклеить третью грудь и разыграть сцены из фильма «Вспомнить всё», оставшиеся за кадром.

Писателя (а с ним и всех мужчин) даже жалко немного: на самом деле он даже не представляет, насколько мы, женщины, скучные, даже скучилищные. Что воображает себе среднестатистический Вася, прочитавший в мужском журнале очередную статью «Шок-контент: мы составили топ-5 самых тайных фантазий девушек»? Видит на втором месте рейтинга БДСМ — и сразу радуется: ага, хотят, хотят бабоньки альфа-самца! Все из себя такие эмансипированные, но природа-то берёт своё — тянет их на настоящего мужика, который как схватит за волосы да как швырнёт на кровать — сразу понятно, кто тут главный!

Вот только дело совсем не в мечте о волчаре с мощными лапищами, и природа у этой женской фантазии часто совсем другая. Смотришь, бывало, на случайно подвернувшиеся фото с шибари и думаешь: хорошо-то как! Лежишь себе связанная и не надо демонстрировать ни восемнадцать техник минета подряд, ни возбуждающий массаж по методике шаолиньских монахинь, ни ролевые игры в медсестёр, школьниц и полицейских. А если ещё кляп во рту, совсем замечательно — никто потом не спросит: «А почему ты не сказала хотя бы пять раз за минуту, как тебе хорошо?»

Или вот взять секс с незнакомцем. Услышав про него, среднестатистический Вася радуется — вот оно! Никаких обязательств, ресторанов, ухаживаний! Встретились взглядом, полыхнули промежностями, метнулись кабанчиками на гону до ближайших нумеров и разошлись, как в море корабли. И невдомёк Васе, что у женщин мечта про незнакомца — это совсем не про него, Васю, а очень даже наоборот. Это как раз фантазия про любовника, которого в обычной жизни не встретишь: красивого, мускулистого, гладко выбритого везде, где нужно, не требующего массажа и минетов, зато отлично знающего, куда девать свои руки и язык. А разойтись на крейсерской скорости сразу после ночи страсти, даже не спросив имени, всё равно будет нелишним. Бывает, откроет такой незнакомец рот, начнёт озвучивать свои взгляды на жизнь и женщин, и ты сидишь и думаешь: и этим языком он мне куннилингус делал?!

В общем, природу даже известных мужчинам женских фантазий они толком не понимают. Потому и множатся мужские курсы по правильному доминированию: будь вожаком! Веди себя как альфа! Умей выдерживать все проверки! Помни: дашь слабину, позволишь женщине самой что-то решать — и всё, тестостерон упадет, потенция исчезнет, потянет на вышивание икон бисером и кулинарию!

Что уж говорить про реальные женские фантазии — о них мужчины вообще редко слышали. Хотя они как раз очевидные — и исследования есть, да и простая линейная логика подсказывает, почему женщина действительно начинает хотеть секса с мужчиной, хотя он не вожак и не незнакомец, а уже десять лет как официальный муж. Давайте же исправим это недоразумение и хоть раз поговорим о них.

«Сейчас я уберу дома, накормлю детей и наберу тебе ванну!»

Ни для кого не секрет, что на женщин ложится большая часть домашних обязанностей. Возвращаясь домой с работы, где не сошлись фактические и воображаемые начальством KPI или заказчик требует устроить Олимпийские игры между шрифтами и формой квадрата, мы очень редко падаем на диван. Гораздо чаще просто погружаемся в другую текучку. Приготовить, убрать, сделать с детьми домашнее задание, разобрать ворох белья по цветам… Хорошо, если вечера на всё хватит. И какая уж тут эротика, когда к ночи в голове только мысли про то, что завтра по дороге в школу надо где-то раздобыть пластилин и сосновые шишки, а в офисе как-то сравнять счёт между геометрическими фигурами и Times New Roman. Тут хоть плётками маши, хоть шоколадом мажь — а все равно получается, как в анекдоте: «Так, корову подоила, кур покормила, борщ приготовила, но что-то вроде забыла… А точно, мужик же у меня не обихожен!»

И у многих женщин фантазии совсем не про дорожку из розовых лепестков, которая встретит на пороге и доведёт до кровати под балдахином из тюля, а про то, что она возвращается домой — а там уже всё сделано. Продукты куплены, ужин приготовлен, коты накормлены, собака выгуляна, а постиранное белье эротично подмигивает с сушилки: «Милая, у тебя сегодня свободный вечер!» Вот в этот-то момент и начинается тот самый страстный секс без мыслей про потолок, который — 50 на 50 — муж то ли побелит, то ли не побелит.

Одна беда — мужчин, которые честно берут на себя половину домашних дел, соплеменники по полу не любят, называют аленями и куколдами. В мужских пабликах подписчикам вбивают в голову, что браться за пылесос или — о, ужас! — ёршик для унитаза унизительно. А уж если вдруг выясняется, что после такого женщина с большим энтузиазмом и чаще занимается сексом, то сразу начинаются разговоры: «Манипулирует, стерва! Загоняет мужика под каблук! Нам такой секс не нужен — хотеть должна всегда, а не когда мужик шваброй машет!» Вот так и остаются наши эротические фантазии про мужчину у плиты или в супермаркете со списком покупок (написанным собственноручно!) только на картинках в интернете.

«Обожаю презервативы!»

Нет ничего хуже, чем во время секса беспокоиться, а не случится ли незапланированной беременности. Конечно, пролайферы любят рассказать, что женщинам на аборт сбегать — как высморкаться. Но любая из нас отлично знает, что это не так. Это хирургическое вмешательство, наркоз, а, если не повезет, то и осложнения, которые потом приходится долго лечить. Ни одну женщину такой «насморк» не радует. Есть, конечно, оральные контрацептивы, которые так любят упоминать ненавистники «резинок»: мол, что стоит бабам вместо того, чтобы мучить нас противогазами, выпить таблеточку! Только вредность и эгоизм! Но мы-то знаем, что у таблеточек этих куча побочек — с ними сталкивалась каждая четвёртая.

Так что вторая женская эротическая фантазия — это любовник, который готов предохраняться. Мужчина, который без ультиматумов и уговоров просто берёт и надевает презерватив. А если он ещё при этом скажет, что осознаёт: нет стопроцентных гарантий и потому в случае беременности поддержит любое решение девушки, то однозначно плюс 80 левелов к харизме и сексуальности! Такие поступки расслабляют женщину больше, чем тайский массаж или обмазывание шоколадом. И потому сначала презервативы — потом шоколад!

«Если ты не хочешь, то и я не хочу!»

Вы читали эту «забавную» историю про то, как женщина попросила мужа остановиться во время секса и просто подержать ее в объятьях? А он на следующий день привёл её в магазин, велел выбирать всё, что нравится, а потом на кассе заставил отнести назад — хватит, ты ведь уже потрогала, зачем тебе что-то большее? Смешно? Вот и мне нет.

Мужчины не перестают повторять, что у них потребности. Что их нельзя останавливать, если они настроились на секс, — это же настоящее насилие, им просто физически больно! В книге «Женщина. Учебник для мужчины», которая так популярна среди маскулистов, даже говорится, что отказ партнерши — это не что иное, как «тяжелое оскорбление, непризнание места мужчины в семейной иерархии». Будешь отказывать, говорят нам, муж пойдёт к любовнице, в бордель, разведётся, а потом ещё разнесёт по сёлам и городам весть, что ты не женщина, а фригидное бревно в плаще.

И мы ужасно устали от того, что у нас нет права сказать «нет». Что нас не слушают, над нами за это насмехаются. И потому любовник, который спокойно относится к тому, что вот сегодня что-то не хочется, для нас часто сексуальнее Дэвида Бекхэма Криса Хемсворта , вместе взятых.

«Где целлюлит, покажи? О, какая красота!»

Как-то одна стендаперка во время выступления рассказала, что тестировала все свои трусики: бросала на пол и смотрела, не выглядят ли они огромными. Это было бы смешно, если не было бы грустно: мы действительно всё время беспокоимся о том, как выглядим. Может быть, раньше с этим было проще: мужчины придерживали язык в обществе женщин и все их складки и морщины обсуждали исключительно в своём кругу. Но с появлением интернета всё изменилось: достаточно выглянуть за пределы своей дружелюбной и тщательно подобранной ленты в социальной сети, как сразу же сталкиваешься с «ябневдулами» Анджелине Джоли (слишком тощая!), Айшварии Рай (слишком жирная!) и Дженнифер Лопес (слишком старая!).

И это совсем не предаёт уверенности в себе. Подливают масла в огонь тут и там мелькающие статьи всяких гуру, которые объясняют, в какой позе правильно делать минет, чтобы мужчина заметил лишь возбуждающий прогиб спины — и ни дай бог не заметил неидеальный живот! Нельзя допустить, чтобы грудь некрасиво обвисла или где-нибудь в зоне видимости мелькнули растяжки, — сразу придёт конец страстной ночи в частности и потенции мужчины в целом. Так что выбирайте, девушки, позы тщательно — «наездница» подойдёт только худеньким, а кто больше 40-го размера — присмотритесь к позе ложки.

И всё это приводит к тому, что наша самая тайная и страстная мечта — не ночь с незнакомцем, похожим на Фассбендера, а секс с мужчиной, который не считает наши килограммы, неуместные волоски и некрасивые родинки. Ну хотя бы при нас!

Вот такой мы, женщины, унылый народ. Конечно, когда какой-нибудь мужской журнал проводит опрос, мы в этом не признаёмся, а рассказываем что-нибудь про кубики льда, латексные костюмы или ролевые игры « Наташа Романова поступает на работу к Тони Старку ». Но на самом деле всё гораздо проще — и сложнее одновременно. Чтобы ввести элементы БДСМ, достаточно за 400 рублей по карте MasterCard купить наручники, а вот попробуй каждый день готовить ужин и ходить в магазин, чтобы у жены голова не болела. Или наступать на горло песне и соглашаться: «Да, конечно, если хочешь сегодня просто посмотреть сериал, так и сделаем!»

Но мы всё же не теряем надежды, что наши мечты можно претворить в жизнь. В конце концов, не лень мужчинам тратить месяцы на изучение правильного доминирования — научатся и белое бельё с цветным в стиралку не запихивать. Гордятся своим умом — может, и догадаются, что те, кто называет умеющих пылесосить каблуками, не альфа-самцы, а первые претенденты на премию Дарвина (которую, как известно, можно получить, лишь не оставив потомства). И начнётся у нас в селе совсем другая сексуальная жизнь — вся из скучных, но таких возбуждающих сексуальных фантазий!

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