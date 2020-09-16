Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Сексуальные фантазии женщин, неизвестные мужчинам 

Kdpconsulting.ru 24 минуты назад
Сексуальные фантазии женщин, неизвестные мужчинам
Фото: Kdpconsulting.ru
Недавно один писатель повесил в Facebook пост об эротических фантазиях женщин: мол, до чего же скучны девушки — не идёт их воображение дальше наручников и плёток или секса с незнакомцем. Нет полёта, мелок жемчуг: для нас, парней, это и не фантазии вовсе, а так, заурядный коитус. Правда, какие же необычные выдумки приходят на ум мужчинам и как поразить их креативом, не объяснил: то ли надеть лыжи и залезть в гамак, то ли приклеить третью грудь и разыграть сцены из фильма «Вспомнить всё», оставшиеся за кадром.
Писателя (а с ним и всех мужчин) даже жалко немного: на самом деле он даже не представляет, насколько мы, женщины, скучные, даже скучилищные. Что воображает себе среднестатистический Вася, прочитавший в мужском журнале очередную статью «Шок-контент: мы составили топ-5 самых тайных фантазий девушек»? Видит на втором месте рейтинга БДСМ — и сразу радуется: ага, хотят, хотят бабоньки альфа-самца! Все из себя такие эмансипированные, но природа-то берёт своё — тянет их на настоящего мужика, который как схватит за волосы да как швырнёт на кровать — сразу понятно, кто тут главный!
Вот только дело совсем не в мечте о волчаре с мощными лапищами, и природа у этой женской фантазии часто совсем другая. Смотришь, бывало, на случайно подвернувшиеся фото с шибари и думаешь: хорошо-то как! Лежишь себе связанная и не надо демонстрировать ни восемнадцать техник минета подряд, ни возбуждающий массаж по методике шаолиньских монахинь, ни ролевые игры в медсестёр, школьниц и полицейских. А если ещё кляп во рту, совсем замечательно — никто потом не спросит: «А почему ты не сказала хотя бы пять раз за минуту, как тебе хорошо?»
Или вот взять секс с незнакомцем. Услышав про него, среднестатистический Вася радуется — вот оно! Никаких обязательств, ресторанов, ухаживаний! Встретились взглядом, полыхнули промежностями, метнулись кабанчиками на гону до ближайших нумеров и разошлись, как в море корабли. И невдомёк Васе, что у женщин мечта про незнакомца — это совсем не про него, Васю, а очень даже наоборот. Это как раз фантазия про любовника, которого в обычной жизни не встретишь: красивого, мускулистого, гладко выбритого везде, где нужно, не требующего массажа и минетов, зато отлично знающего, куда девать свои руки и язык. А разойтись на крейсерской скорости сразу после ночи страсти, даже не спросив имени, всё равно будет нелишним. Бывает, откроет такой незнакомец рот, начнёт озвучивать свои взгляды на жизнь и женщин, и ты сидишь и думаешь: и этим языком он мне куннилингус делал?!
В общем, природу даже известных мужчинам женских фантазий они толком не понимают. Потому и множатся мужские курсы по правильному доминированию: будь вожаком! Веди себя как альфа! Умей выдерживать все проверки! Помни: дашь слабину, позволишь женщине самой что-то решать — и всё, тестостерон упадет, потенция исчезнет, потянет на вышивание икон бисером и кулинарию!
Что уж говорить про реальные женские фантазии — о них мужчины вообще редко слышали. Хотя они как раз очевидные — и исследования есть, да и простая линейная логика подсказывает, почему женщина действительно начинает хотеть секса с мужчиной, хотя он не вожак и не незнакомец, а уже десять лет как официальный муж. Давайте же исправим это недоразумение и хоть раз поговорим о них.

«Сейчас я уберу дома, накормлю детей и наберу тебе ванну!»

Ни для кого не секрет, что на женщин ложится большая часть домашних обязанностей. Возвращаясь домой с работы, где не сошлись фактические и воображаемые начальством KPI или заказчик требует устроить Олимпийские игры между шрифтами и формой квадрата, мы очень редко падаем на диван. Гораздо чаще просто погружаемся в другую текучку. Приготовить, убрать, сделать с детьми домашнее задание, разобрать ворох белья по цветам… Хорошо, если вечера на всё хватит. И какая уж тут эротика, когда к ночи в голове только мысли про то, что завтра по дороге в школу надо где-то раздобыть пластилин и сосновые шишки, а в офисе как-то сравнять счёт между геометрическими фигурами и Times New Roman. Тут хоть плётками маши, хоть шоколадом мажь — а все равно получается, как в анекдоте: «Так, корову подоила, кур покормила, борщ приготовила, но что-то вроде забыла… А точно, мужик же у меня не обихожен!»
И у многих женщин фантазии совсем не про дорожку из розовых лепестков, которая встретит на пороге и доведёт до кровати под балдахином из тюля, а про то, что она возвращается домой — а там уже всё сделано. Продукты куплены, ужин приготовлен, коты накормлены, собака выгуляна, а постиранное белье эротично подмигивает с сушилки: «Милая, у тебя сегодня свободный вечер!» Вот в этот-то момент и начинается тот самый страстный секс без мыслей про потолок, который — 50 на 50 — муж то ли побелит, то ли не побелит.
Одна беда — мужчин, которые честно берут на себя половину домашних дел, соплеменники по полу не любят, называют аленями и куколдами. В мужских пабликах подписчикам вбивают в голову, что браться за пылесос или — о, ужас! — ёршик для унитаза унизительно. А уж если вдруг выясняется, что после такого женщина с большим энтузиазмом и чаще занимается сексом, то сразу начинаются разговоры: «Манипулирует, стерва! Загоняет мужика под каблук! Нам такой секс не нужен — хотеть должна всегда, а не когда мужик шваброй машет!» Вот так и остаются наши эротические фантазии про мужчину у плиты или в супермаркете со списком покупок (написанным собственноручно!) только на картинках в интернете.

«Обожаю презервативы!»

Нет ничего хуже, чем во время секса беспокоиться, а не случится ли незапланированной беременности. Конечно, пролайферы любят рассказать, что женщинам на аборт сбегать — как высморкаться. Но любая из нас отлично знает, что это не так. Это хирургическое вмешательство, наркоз, а, если не повезет, то и осложнения, которые потом приходится долго лечить. Ни одну женщину такой «насморк» не радует. Есть, конечно, оральные контрацептивы, которые так любят упоминать ненавистники «резинок»: мол, что стоит бабам вместо того, чтобы мучить нас противогазами, выпить таблеточку! Только вредность и эгоизм! Но мы-то знаем, что у таблеточек этих куча побочек — с ними сталкивалась каждая четвёртая.
Так что вторая женская эротическая фантазия — это любовник, который готов предохраняться. Мужчина, который без ультиматумов и уговоров просто берёт и надевает презерватив. А если он ещё при этом скажет, что осознаёт: нет стопроцентных гарантий и потому в случае беременности поддержит любое решение девушки, то однозначно плюс 80 левелов к харизме и сексуальности! Такие поступки расслабляют женщину больше, чем тайский массаж или обмазывание шоколадом. И потому сначала презервативы — потом шоколад!

«Если ты не хочешь, то и я не хочу!»

Вы читали эту «забавную» историю про то, как женщина попросила мужа остановиться во время секса и просто подержать ее в объятьях? А он на следующий день привёл её в магазин, велел выбирать всё, что нравится, а потом на кассе заставил отнести назад — хватит, ты ведь уже потрогала, зачем тебе что-то большее? Смешно? Вот и мне нет.
Мужчины не перестают повторять, что у них потребности. Что их нельзя останавливать, если они настроились на секс, — это же настоящее насилие, им просто физически больно! В книге «Женщина. Учебник для мужчины», которая так популярна среди маскулистов, даже говорится, что отказ партнерши — это не что иное, как «тяжелое оскорбление, непризнание места мужчины в семейной иерархии». Будешь отказывать, говорят нам, муж пойдёт к любовнице, в бордель, разведётся, а потом ещё разнесёт по сёлам и городам весть, что ты не женщина, а фригидное бревно в плаще.
И мы ужасно устали от того, что у нас нет права сказать «нет». Что нас не слушают, над нами за это насмехаются. И потому любовник, который спокойно относится к тому, что вот сегодня что-то не хочется, для нас часто сексуальнее Дэвида Бекхэма и Криса Хемсворта, вместе взятых.

«Где целлюлит, покажи? О, какая красота!»

Как-то одна стендаперка во время выступления рассказала, что тестировала все свои трусики: бросала на пол и смотрела, не выглядят ли они огромными. Это было бы смешно, если не было бы грустно: мы действительно всё время беспокоимся о том, как выглядим. Может быть, раньше с этим было проще: мужчины придерживали язык в обществе женщин и все их складки и морщины обсуждали исключительно в своём кругу. Но с появлением интернета всё изменилось: достаточно выглянуть за пределы своей дружелюбной и тщательно подобранной ленты в социальной сети, как сразу же сталкиваешься с «ябневдулами» Анджелине Джоли (слишком тощая!), Айшварии Рай (слишком жирная!) и Дженнифер Лопес (слишком старая!).
И это совсем не предаёт уверенности в себе. Подливают масла в огонь тут и там мелькающие статьи всяких гуру, которые объясняют, в какой позе правильно делать минет, чтобы мужчина заметил лишь возбуждающий прогиб спины — и ни дай бог не заметил неидеальный живот! Нельзя допустить, чтобы грудь некрасиво обвисла или где-нибудь в зоне видимости мелькнули растяжки, — сразу придёт конец страстной ночи в частности и потенции мужчины в целом. Так что выбирайте, девушки, позы тщательно — «наездница» подойдёт только худеньким, а кто больше 40-го размера — присмотритесь к позе ложки.
И всё это приводит к тому, что наша самая тайная и страстная мечта — не ночь с незнакомцем, похожим на Фассбендера, а секс с мужчиной, который не считает наши килограммы, неуместные волоски и некрасивые родинки. Ну хотя бы при нас!
Вот такой мы, женщины, унылый народ. Конечно, когда какой-нибудь мужской журнал проводит опрос, мы в этом не признаёмся, а рассказываем что-нибудь про кубики льда, латексные костюмы или ролевые игры «Наташа Романова поступает на работу к Тони Старку». Но на самом деле всё гораздо проще — и сложнее одновременно. Чтобы ввести элементы БДСМ, достаточно за 400 рублей по карте MasterCard купить наручники, а вот попробуй каждый день готовить ужин и ходить в магазин, чтобы у жены голова не болела. Или наступать на горло песне и соглашаться: «Да, конечно, если хочешь сегодня просто посмотреть сериал, так и сделаем!»
Но мы всё же не теряем надежды, что наши мечты можно претворить в жизнь. В конце концов, не лень мужчинам тратить месяцы на изучение правильного доминирования — научатся и белое бельё с цветным в стиралку не запихивать. Гордятся своим умом — может, и догадаются, что те, кто называет умеющих пылесосить каблуками, не альфа-самцы, а первые претенденты на премию Дарвина (которую, как известно, можно получить, лишь не оставив потомства). И начнётся у нас в селе совсем другая сексуальная жизнь — вся из скучных, но таких возбуждающих сексуальных фантазий!
Фото: Getty images
Kdpconsulting.ru: последние новости
Приятно, но холодно: 10 его тайных мыслей о сексе в душе Приятно, но холодно: 10 его тайных мыслей о сексе в душе Самые абсурдные мифы о сексе, в которые люди действительно верили Самые абсурдные мифы о сексе, в которые люди действительно верили Оральный секс на все сто: 10 советов специалистов о том, как улучшить минет Оральный секс на все сто: 10 советов специалистов о том, как улучшить минет
Женский форум
Любовь , Крис Хемсворт , Дженнифер Лопес , Дэвид Бекхэм , Наташа Романова , Анджелина Джоли , Тони Старк , Газета The Times
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как понять, что у женщины давно не было мужчины
Как понять, что у женщины давно не было мужчины
Селена Гомес показала глубокое декольте
Селена Гомес показала глубокое декольте
Дизайнеры предложили отказаться от покупки одежды
Дизайнеры предложили отказаться от покупки одежды
Новости партнеров
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Какой стала Понаровская, которую считали иконой стиля
02:49
Какой стала Понаровская, которую считали иконой стиля
Звёзды Красота
Биолог рассказал об аллергии на медуз
10:04
Биолог рассказал об аллергии на медуз
Здоровье
Эксперты рассказали, какой перец не стоит покупать
20:04
Эксперты рассказали, какой перец не стоит покупать
Еда
Кроха отказалась общаться с изменившимся отцом
00:48
Кроха отказалась общаться с изменившимся отцом
Дети
Почему тефлоновая посуда не спасает от пригорания
20:05
Почему тефлоновая посуда не спасает от пригорания
Дом и сад
Звезды, заметно раздобревшие за лето
03:56
Звезды, заметно раздобревшие за лето
Звёзды Красота
Как выглядели звезды, пока не попали в шоу-бизнес
09:33
Как выглядели звезды, пока не попали в шоу-бизнес
Звёзды Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение