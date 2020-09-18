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Названы девять научно доказанных плюсов секса 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Названы девять научно доказанных плюсов секса
Фото: Lenta.ru
Сексолог из Силезского медицинского университета Беата Врубель назвала девять наиболее значимых и доказанных наукой плюсов от занятий сексом. Об этом пишет Newsweek.
В первую очередь, регулярный секс положительно влияет на физическое и психическое состояние человека и позволяет справиться со стрессом. Самый низкий уровень влияющего на его развитие гормона кортизола выявлен у людей, чаще имеющих близкие физические контакты со своими партнерами, свидетельствуют результаты исследования ученых Цюрихского университета.
Беата Врубель отметила, что секс влияет на выстраивание отношений, так как при половом влечении органы чувств настраиваются на взаимодействие с партнером. К таким проявлениям она отнесла улыбку, массаж, поглаживания, ласки и эротические разговоры. Кроме того, благодаря сексу в организме повышается уровень ключевых антител, что делает человека менее восприимчивым к инфекциям. Также сексуальная близость способствует укреплению иммунитета, положительно влияет на сердце, сжигает калории, улучшает качество сна, работу мозга и облегчает боль.
Кроме того, во время близости задействованы различные мышцы тела, в том числе тазовые, что позволит избежать в будущем запоров и недержания мочи.
Ранее сексолог и эксперт в вопросах взаимоотношений Кейт Тейлор раскрыла неоспоримую пользу регулярного секса. Специалист утверждает, что занятия сексом благоприятно влияют на здоровье и ментальное состояние человека, снижают риск возникновения депрессии.
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Любовь , Кейт Тейлор , Newsweek
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