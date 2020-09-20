Что нельзя делать после развода 

Расставание — всегда тяжелый процесс. Иногда, приняв решение разойтись, люди начинают своим поведением только усугублять ситуацию. "Рамблер" рассказывает, что не стоит делать после развода.

Жаловаться на бывшего мужа

Если при любой удобной ситуации вспоминать, каким плохим был супруг, лучше вам от этого не станет. Более того, чем больше разговоров о партнере, тем дольше он будет присутствовать в вашей жизни.

Сразу искать новые отношения

Компенсировать развод отношениями с первым встречным — плохая затея. Если ваши руки так и тянутся зарегистрироваться на всех сайтах знакомств или присмотреться к старому другу — самое время остановиться. Для начала надо разобраться с предыдущим опытом, чтобы извлечь уроки и быть честной с новым партнером.

Постоянно писать бывшему супругу

Если после расставания вы решили, что нужно каждый день спрашивать у бывшего партнера, как у него дела, или рассказывать о событиях в своей жизни, скорее всего, вы испытываете зависимость или питаете иллюзии о возобновлении отношений. Разрывать телефон экс-супруга — отличное решение, если вы хотите долго и мучительно переживать развод.