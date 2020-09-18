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Жених узнал от возлюбленной о ее планах менять партнеров и запутался 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Жених узнал о планах девушки менять мужчин и запутался
Фото: Lenta.ru
28-летний мужчина рассказал, как случайно узнал от своей невесты, что она не планирует заниматься сексом только с ним всю свою жизнь. Планы возлюбленной обескуражили мужчину и заставили его переосмыслить собственные убеждения. В посте на Reddit он признался, что запутался в ситуации и попросил совета.
По словам жениха, девушка утверждала, что брак — это партнерство, которое нельзя разрушить однократной физической близостью с другим человеком. Она также привела пример и сказала, что, если через 15 лет он займется с кем-нибудь сексом в командировке, она не уйдет от него. Девушка уточнила, что говорит об однократных встречах, в которые не вовлечены чувства.
Не согласившись с ней, после разговора мужчина ушел из дома и отправился к брату, мнению которого всегда доверял. Невеста попыталась извиниться и объяснить, что она не планировала изменять ему: она имела в виду, что нельзя ожидать от партнера того, что он будет физически близок лишь с одним человеком до самой смерти.
Брат автора поста, проживший в браке десять лет, согласился с девушкой. «Если ты ценишь своего партнера, любишь его и не игнорируешь его потребности, переспать с кем-то — это не худшая вещь на свете», — поделился он мнением.
В комментариях к посту многие поддержали жениха и поделились своими историями жизни без измен. Так, один из пользователей прожил вместе со своей женой 21 год и никогда даже не задумывался о сексе с другими женщинами. «Думаю, тебе стоит остаться при своих принципах и сказать невесте, что для тебя это никогда не будет приемлемо», — порекомендовал другой юзер.
Ранее в сентябре другой пользователь Reddit рассказал, что через год после развода получил анонимное письмо, в котором ему сообщили о неверности бывшей жены. По словам анонимного автора, любовником был его друг, при этом он не знал, что его возлюбленная замужем.
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