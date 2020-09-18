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5 основных правил служебного романа 

Kdpconsulting.ru 3 часа назад
5 основных правил служебного романа
Фото: Кадр из фильма "Предложение"
Роман с коллегой — нередкое явление. Тем не менее он может быть связан с определенными сложностями. Вот что стоит знать, прежде чем бросаться в омут страсти.

1. Уточните, разрешено ли это в компании

Многие компании, особенно международные, оговаривают, что сотрудникам нельзя заводить романы друг с другом. За это могут даже уволить!
2. Просчитайте риски
Если хочешь сохранить отношения в тайне, постарайся избежать связанного с этим стресса. Не реагируй на расспросы других коллег, а если ситуация накалилась, переходи в другой отдел, чтобы не сдать позиций. Важно понимать, как лучше поступить в каждом случае.

3. Начните с малого

Если коллега пока не проявлял особых знаков внимания, дай ему понять, что ты заинтересована. Пригласи его на чашку кофе, обсуди грядущие встречи в рамках компании, дальше разговор пойдет проще. Он проявляет интерес? Продолжай действовать!

4. Сходите на свидание

Когда отношения вышли за рамки рабочих, можно начать встречаться вне офиса. Но помни, что на следующий день вы опять увидитесь на работе! Форсировать роман не стоит — важно в перспективе остаться в хороших отношениях, даже если встречи ничем не закончатся.

5. Если ничего не выходит, отступитесь

Учитывая, что вам придется видеться на работе, если ничего не изменится, оставь попытки и поддерживай только рабочие отношения. Это сэкономит кучу нервов вам обоим!
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