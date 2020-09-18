Полезные советы для секса в машине 

Секс в машине — это уже даже не фантазия, а просто номер один в списке «самых реализуемых сексуальных приключений». Что заводит людей в такой обстановке? Теснота, близость друг друга? Нарушение запретов? Секс в машине чем-то похож на секс в людном месте, но вы отделены от улицы. Вас не заметно, зато вы сами прекрасно видите, что происходит вокруг. Итак, как же сделать этот опыт по‑настоящему незабываемым?

18+

Недавнее исследование, проведенное Driving-Tests.org, показало, что примерно у 85% взрослых людей хотя бы раз был секс в машине. Внушительная цифра, не так ли?

Выбирай машину с умом

Заняться сексом в маленькой машине может оказаться не такой простой задачей, как тебе кажется. Миллениалы признались, что предпочитают предаваться страсти во внедорожниках. И уровень удовлетворенности от секса в нем выше, чем в другом автомобиле, — он составляет 3,4 балла из 5. Столько же набрали автомобили с кузовами купе и пикапы. Седаны «заработали» чуть меньше — 3,2 балла.

Безопасная поза

Да, в машине можно проделать очень много всего. Только не минет водителю во время движения, заклинаем тебя! Номер один поза для секса в автомобиле была и остается поза наездницы. Автолюбители оценили ее в 3,5 балла из 5. На втором месте — догги стайл. В самом конце списка поза «69». «Но как?» — как бы вопрошаем мы. И тем не менее у нее рейтинг 2,3 из 5, что не так уж мало для позы, которую практически невозможно принять в машине.

Поза наездницы хороша тем, что она достаточно компактная и вы оба чудесно поместитесь на заднем сиденье автомобиля. Да и на пассажирское кресло тоже можно влезть. Главное — никаких фокусов на месте водителя, ты же не хочешь случайно нажать ягодицами на клаксон, как в плохой комедии с закадровым смехом.

Заднее сиденье

Наверное, это даже упоминать не стоит, но мы все-таки скажем. Любовники предпочитают обосновываться на заднем сиденье автомобиля, а не на переднем. «Второй ряд» набрал 4,3 балла из 5. На втором месте — пассажирское место. Ну, в автомобиле не так-то много мест, чтобы не войти в топ-3.

Но не забывай, что «автомобильный» секс не ограничивается сиденьями. Всегда можно выйти подышать свежим воздухом, а заодно продолжить свои романтичные экзерсисы на багажнике или на бампере (только смотри, чтобы они не были горячими).

Правильное место, правильное время

Плюс секса в машине в том, что автомобиль — это такой «праздник, который всегда с тобой». На парковке, в парке, в глухом дворе перед офисом — любое место может превратиться в ваше «любовное гнездышко», если оно достаточно спрятано от глаз. Но помни: секс в машине, если вас видят люди, автоматически превращается в «развратные действия на публике», а это уже, как ты понимаешь, влечет за собой кучу проблем. Поэтому выбирай уединенные места, скрытые от лишних глаз.