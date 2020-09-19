7 признаков того, что мужчина вам изменяет 

Вы, кажется, чувствуете, что в ваших отношениях что-то не так, что ваш партнер вам точно изменяет, но у вас нет явных доказательств этого. Не хочется выглядеть параноиком, но и дурой быть тоже не хочется. Надо быть чуть умнее, потому что изменщики бывают очень изворотливыми. Расскажу о признаках, которые напрямую вам скажут, что ваш мужчина вам изменяет! Как понять, что мужчина вам изменяет?

Партнер стал часто использовать вместо «мы» «я»

Когда пара вместе, они как-то на автомате начинают говорить местоимение «мы». Это означает, что вы друг друга, ваш союз, вашу ячейку воспринимаете, как команду, как единое целое. Это означает, что вы думаете о своих отношениях, о партнере. Если ваш мужчина стал все чаще произносить местоимение «я» вместо «мы», значит, он от вас уже отдаляется на психологическом уровне.

Партнер убеждает вас, что вы не правы

Он так уверенно и ловко перекручивает все, что вы начинаете в это верить, вы себя чувствуете какой-то глупой, и не воспринимающей реальность таковой, какая она есть. Допустим, вы прямо в лоб обвинили мужчину в измене, а он начинает переубеждать вас, выкручиваться, и переворачивает все так, что вы начинаете сомневаться, хотя у вас есть доказательства. Неплохая тактика, правда? Изменщики очень мастерски умеют перекладывать вину на других, себя избавляя от ответственности за совершенные поступки.

Партнер стал часто уезжать в «командировки»

Тут надо быть повнимательнее. Понятно, что у мужчины может быть такая работа, что без частых командировок просто никак. Чтобы выяснить, а не придается ли ваш милый любовным утехам на стороне, обратите внимание и на другие признаки из этого списка.

Партнер часто упоминает новое для вас женское имя

Влюбленный мужчина не может себя контролировать, и, как-то сам того не понимая начинает рассказывать что-то о любовнице. Нет, он не признается в измене. Он ведает, к примеру, анекдот, который она рассказала, смешную ситуацию, в которую она попала. А вам он придумывает отговорки, что это давняя подруга, бывшая одноклассница или вообще коллега по работе. Вы, наверняка, знаете всех его друзей? А коллег? Или это новенькая? Тогда почему он вас до сих пор не познакомил?

Партнер часто провоцирует с вами ссоры

Когда у мужчины есть отношения на стороне, присутствует и постоянный стресс. Он боится, что супруга обо всем узнает, боится выдать себя словом или действием, из-за этого у него стресс, а значит, злость и раздражение. В особенности, когда те, другие отношения стали слаще и важнее, чем ваши. Вы становитесь для мужчины как бы преградой на пути к счастью, бесите его, вы его обуза, его все в вас раздражает.

Партнер скрывает свои социальные сети

Нет, вы не должны день и ночь лазить в его аккаунте, просматривая фото и друзей в социальной сети. Это все-таки дело личное. Но, если раньше ваш мужчина мог забыть закрыть свою страничку на компьютере, а сейчас устраивает скандал, потому что вы зашли в его аккаунт без разрешения, стоит бить тревогу. А может, он перестал постить ваши фотки, вообще их все удалил, а на страничке указал, что сейчас в активном поиске. Он закрывает от вас ноутбук или телефон, когда вы подходите ближе, при этом улыбается, светится от счастья. Наверно, он переписывается с женщиной, от этого и так счастлив!

Партнер обвиняет вас в неверности

Классная тактика: лучшая защита — нападение. А что? Своими обвинениями в измене, мужчина сбивает вас с толку. И вы начинаете злиться не из-за того, что подозреваете его в измене, а из-за того, что он подозревает вас! А может, он и правда боится, что вы пойдете налево, потому что сам вам изменяет?

Любви, взаимопонимания и счастья вам, дорогие женщины! И не тратьте себя на мужчин, которые вам лгут!