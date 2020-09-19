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5 типов сексуальных звуков 

Kdpconsulting.ru 5 часов назад
5 типов сексуальных звуков
Фото: Kdpconsulting.ru
Что может быть хуже, чем интим в неловком молчании? Конечно, можно музыку поставить: она поможет расслабиться и задаст ритм. Но сексуальные стоны не только возбуждают вас обоих — они еще и отличный способ общения.

1. Глубокие стоны

Не нужно переигрывать и делать это как в порноролике. Искренний, глубокий стон сам вырвется из вашей груди, если ваш партнер делает что-то особенно хорошо. Не сдерживайтесь, дайте ему понять, как сильно вам это нравится.

2. Страстный шепот

Сексологи говорят: то, как пара общается в постели, это зеркало того, как она общается в остальной жизни. Старайтесь быть с любимым такой же открытой в спальне, как и на кухне. Не стесняйтесь о чем-то просить и не забывайте хвалить. Шепните ему на ушко: «Как хорошо!» Или: «Как здорово ты это делаешь!»

3. Эротичные охи-вздохи

Он задел какую-то правильную точку или удачно сменил позицию? Покажите ему это, сексуально вздохнув. Если он делал все правильно, а потом неудачно переключился, направьте его руки (тело, лицо) туда, где он был до этого, и снова начните вздыхать, показывая, что это то, чего вы хотите от него.

4. Ритмичное мычание

Если вы почти достигли финала, дайте ему знать с помощью учащенного дыхания и постанывания в ритме ваших движений навстречу любовнику. Это поможет ему понять, как действовать (двигаться в заданном вами темпе и ничего не менять!) и еще сильнее возбудит вас обоих, помогая вам добраться до высшей точки наслаждения.

5. Овации герою

Конечно, не надо аплодировать в прямом смысле слова;)) Но не забудьте после того, как получите удовольствие, шепнуть ему, как это было здорово и как вам сейчас хорошо и приятно.
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