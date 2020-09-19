Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

6 способов стать счастливее в браке 

Kdpconsulting.ru 2 часа назад
6 способов стать счастливее в браке
Фото: Kdpconsulting.ru
Эти советы могут вам помочь.

1. Перестаньте постоянно его критиковать

Он может сделать что-то, что вас разочарует, и не извиниться. И продолжить это делать, даже зная ваше отношение. Со временем это может так сильно действовать вам на нервы, что придется постоянно его критиковать и записывать все ошибки. Наверняка он поступал так же, и когда вы только познакомились, так что можно уже и простить!

2. Относитесь к нему по‑доброму

Только так можно не потерять чувства в бесконечных ссорах. Постарайтесь относиться к нему лучше — и ваши отношения тоже улучшатся.

3. Помните, что вам в нем нравится

За какие качества вы его полюбили? Если, например, вам импонирует его страсть к приключениям, поддерживайте ее. Нравится его тепло — чаще обнимайтесь и разговаривайте. И он будет делать то же самое для вас.

4. Радуйте себя

Отношения не подразумевают постоянного нахождения в его компании, у каждого должно быть время на себя. Более радостная и счастливая вы — это отлично, а значит, и отношения между вами станут лучше.

5. Составьте финансовый план

Денежные вопросы создают много проблем в отношениях. Не пытайтесь скрывать расходы и доходы, а честно обсудите их с партнером и составьте план крупных покупок на ближайший год.

6. У вас всегда есть выбор

Многие остаются в несчастливых отношениях, опасаясь развода. На самом деле помимо этого есть еще два варианта: работать над отношениями или развестись. Если проблемы остаются слишком серьезными и их нельзя решить, вы можете выбрать между несчастьем и счастьем.
Видео дня. Звезды, которые сменили веру
Kdpconsulting.ru: последние новости
Тишина — враг молодежи: 5 типов сексуальных звуков Тишина — враг молодежи: 5 типов сексуальных звуков 13 фраз, которые нельзя говорить после секса 13 фраз, которые нельзя говорить после секса 7 признаков того, что мужчина вам изменяет 7 признаков того, что мужчина вам изменяет
Женский форум
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что ни в коем случае нельзя делать женщине после 40
Что ни в коем случае нельзя делать женщине после 40
«Жизнь бездетных после 38 лет выглядит жалко и убого»
«Жизнь бездетных после 38 лет выглядит жалко и убого»
«Я всего лишь хочу немного извращений»
«Я всего лишь хочу немного извращений»
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Как вернуть белой обуви идеальный вид за пару минут
04:13
Как вернуть белой обуви идеальный вид за пару минут
Дом и сад
Раскрыт секрет молодости японских женщин
02:09
Раскрыт секрет молодости японских женщин
Красота
Россиянам объяснили, как правильно покупать молоко
02:44
Россиянам объяснили, как правильно покупать молоко
Еда
Названы самые популярные имена для детей
00:38
Названы самые популярные имена для детей
Дети
Названы растения, которые должны быть в доме
06:10
Названы растения, которые должны быть в доме
Дом и сад
Стало известно, как выглядит взрослый сын Заворотнюк
03:46
Стало известно, как выглядит взрослый сын Заворотнюк
Дети Звёзды
Почему мясо и рыба всегда лежат на белых прилавках
04:02
Почему мясо и рыба всегда лежат на белых прилавках
Еда Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение