6 способов стать счастливее в браке 

Эти советы могут вам помочь.

1. Перестаньте постоянно его критиковать

Он может сделать что-то, что вас разочарует, и не извиниться. И продолжить это делать, даже зная ваше отношение. Со временем это может так сильно действовать вам на нервы, что придется постоянно его критиковать и записывать все ошибки. Наверняка он поступал так же, и когда вы только познакомились, так что можно уже и простить!

2. Относитесь к нему по‑доброму

Только так можно не потерять чувства в бесконечных ссорах. Постарайтесь относиться к нему лучше — и ваши отношения тоже улучшатся.

3. Помните, что вам в нем нравится

За какие качества вы его полюбили? Если, например, вам импонирует его страсть к приключениям, поддерживайте ее. Нравится его тепло — чаще обнимайтесь и разговаривайте. И он будет делать то же самое для вас.

4. Радуйте себя

Отношения не подразумевают постоянного нахождения в его компании, у каждого должно быть время на себя. Более радостная и счастливая вы — это отлично, а значит, и отношения между вами станут лучше.

5. Составьте финансовый план

Денежные вопросы создают много проблем в отношениях. Не пытайтесь скрывать расходы и доходы, а честно обсудите их с партнером и составьте план крупных покупок на ближайший год.

6. У вас всегда есть выбор

Многие остаются в несчастливых отношениях, опасаясь развода. На самом деле помимо этого есть еще два варианта: работать над отношениями или развестись. Если проблемы остаются слишком серьезными и их нельзя решить, вы можете выбрать между несчастьем и счастьем.