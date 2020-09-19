Фразы, которые нельзя говорить после секса 

Убить настроение проще, чем создать его. Поэтому хорошенько запомните эти слова — чтобы навсегда их забыть, а точнее — исключить из своего лексикона в те блаженные моменты, когда вы только что закончили заниматься любовью и расслабленно лежите в обнимку.

«Наутро я спросил у нее, хороший ли я любовник. Она сказала, что я определенно вошел бы в Топ-50!» —Д., 32 «Нам надо поторопиться, сейчас мой муж придет с работы». — Т., 34 «Я ждала большего». Эта фраза может просто убить мужскую самооценку». — Уильям Кейн, автор книги «Искусство поцелуев». «Я был в командировке и встретил, как мне казалось, женщину своей мечты. Прижавшись к ней после наших нежнейших занятий любовью и просто сияя от счастья, я прошептал ей на ушко: «Ну, как тебе?» Она ответила: «Лучше, чем зубы драть». — Д., 32 „Отлично. А теперь иди“. Это как-то бессердечно». — Э., специалист по отношениям «Худшее, что вы можете ляпнуть после секса — это упомянуть что-то, хотя бы отдаленно связанное с его матерью. Его удовольствие улетучится в наносекунды. Поверьте мне, я так однажды провинилась». — Т., 32 «На твоем месте я бы поучилась, как удовлетворять женщин». — К., 46 «Худшее, что женщина может сказать мужчине после секса: «Это было неплохо». Это все равно, что ей сказать «нормально» про новую прическу или платье. Секс не должен быть «неплохим», он должен быть отличным, классным, сногсшибательным, божественным, несравненным. Можете просто сказать: «Вау, » — и парень поймет, что справился с задачей“. — Т., «профессиональный пикапер» „Я тебя люблю“. Со мной такое случилось в студенческие годы. Было очень неловко, ведь мы только начали встречаться». — Н., 27 «Худшее, что женщина может сказать мужчине после секса с ним — это сравнить его с другим. Даже если сравнение в его пользу, парни не хотят этого слышать. Как семейный терапевт я знаю, что это ведет к лишним ссорам и проблемам. Сфокусируйтесь только на нем!» — психотерапевт Рейчел Томасьян, консультант по вопросам семьи и брака. «Никогда не говори: «Я хотела, чтобы ты продержался дольше». Это только углубит его комплексы, но не решит проблему». — А., эксперт по свиданиям «Я встретила этого наивного парня намного моложе меня вскоре после того, как пережила расставание. У него до меня были только мимолетные связи с двумя женщинами. Мы затеяли возню, и я начала ласкать его рукой. Он моментально кончил, и у него на животе было просто озеро спермы. Я не успела подумать и ляпнула: «Ого… Ты что, никогда не играл сам с собой?» — Д., 35 «Не напрашивайся на комплименты своим сексуальным талантам. Это звучит жалко и отталкивает парней. Последнее, что мужчина хочет делать после секса — это утешать вас и бороться с вашими комплексами». — Никки Рэнсом, секс-терапевт.