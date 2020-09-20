Трата времени и сил: 15 признаков плохого секса 

Если секс ниже всяких похвал, это не всегда понятно. Особенно если не с чем сравнить или надеешься, что вот-вот станет лучше. Если статья похожа на твою нынешнюю сексуальную жизнь, подумай, стоит ли продолжать эти отношения.

Он предлагает тебе сделать минет и не возвращает должок

Один раз — понятно, но если так бывает каждый раз… Конечно, делать приятное другому тоже приятно, но если в ответ не получаешь ничего, то и продолжать не хочется.

У него всегда оргазм, у тебя — редко

В сексе нельзя заботиться только о себе. В конце концов, человечество придумало вибраторы, которые в этом случае гораздо эффективнее.

Если ты не получаешь оргазм за 5 минут, он обвиняет тебя

Вроде как это с тобой что-то не так. Все так! А вот с человеком, который портит тебе настроение и заставляет чувствовать ненормальной, явно не все в порядке.

Секс заканчивается с его оргазмом

А в норме — когда удовлетворены оба участника. Он считает, что секс — как порно, где женщины выглядят секс-роботами, которые включаются по взгляду мужчины и считают счастьем доставить ему удовольствие.

Несоответствие ролей

Он хочет видеть тебя наверху и получать оральные ласки, а сам сокращает прелюдию до неприличия. Вибратор на этом фоне явно предпочтительнее.

Ему не нравятся твои волосы в интимных зонах

Он считает, что женщины должны все убирать, а мужчины нет. Но это не так, ты можешь точно так же отказаться от взаимодействия с его лобковыми волосами.

Он не предупреждает тебя об оргазме

И все попадает тебе в рот, глаза или на живот. И понятно, что если бы вдруг такое произошло с ним самим, он был бы очень недоволен.

Он предлагает обойтись без презерватива

Ни за что. Если ты сдашься в этом вопросе, неизвестно, чего ему захочется завтра.

Он не хочет проводить с тобой ночь

Он, видите ли, так не любит чужого присутствия, что даже если намерен видеться с тобой чаще, после трех часов ему всегда пора.

Он думает, ты в настроении, только когда и он тоже

А если ты пишешь шаловливое сообщение, а он смотрит футбол, никакая сила не поднимет его с дивана.

Ему не интересны события в твоей жизни

Ему совершенно плевать, что произошло с тобой сегодня утром и кто твой любимый писатель. Все, что не сводится к сексу.

Он, кажется, никогда не стирал простыни

А тебе говорит, что просто любит немаркое постельное белье.

Он не знает, где у тебя клитор

И не хочет знать, хоть обсигналься. И даже на разговоры не реагирует.

Он продолжает предлагать тебе то, чего ты не хочешь

Анал, секс втроем, секс во время менструации — что угодно, от чего ты много раз отказалась. Даже не потому, что не слушает, а вдруг ты согласишься.

Он скорее постирает свои простыни, чем скажет тебе комплимент

Ты никогда не услышишь от него, что ты красивая. Он не поздравит тебя с завершением большого проекта на работе. Просто смирись… и уйди от него наконец.