Как разнообразить сексуальную жизнь

Персонаж

Если менять мужчину ты не хочешь, пусть он остается, но пусть он будет кем-то другим. Не обязательно изображать из себя пожарника, эти игры возбуждают далеко не всех. Главное, не внешний антураж, а сюжет. Пусть он будет не муж, а любовник, или это будет ваше первое свидание, или…словом, придумай сама и играй на здоровье. Вроде, как и свой, а вроде, как и чужой мужчина — это безумно возбуждает.

Тело

Поскольку собственное тело мы изменить не можем — будем менять ощущения. Ведь, наверняка, есть много мест на твоем теле, о чувствительности которых ты не имела представления. Для этого — закрываем глаза себе и ему чем-то плотным, и медленно, не спеша дотрагиваемся на ощупь. Такие телесные экспедиции практикуют в тантре — это позволяет расслабиться, открыть новые ощущения и довериться партнеру. Ты не видишь — ты только чувствуешь!

Вы хотите, чтобы ваш мужчина смотрел только на вас, и вы были для него самой привлекательной из женщин?

Тогда эти советы для вас!

Способ 1

Оденьте белую футболку на голое тело и присоединитесь к вашему мужчине в душе. Как только вы промокнете, он сразу станет участником так любимого мужчинами конкурса мокрых футболок. Вы заняли первое место!

Способ 2

Когда вы смотрите телевизор вместе, сидя поднимите ваши руки и сложите их за головой. При этом спина выгнется и грудь поднимется так соблазнительно, что все внимание вашего мужчины будет приковано именно к ней.

Способ 3

Возьмите вашего мужчину в магазин нижнего белья. Одевайте разные самые сексуальные комплекты и показывайте ему себя в них. Тот факт, что он не сможет к вам прикасаться, очень сильно его возбудит.

Способ 4

На вечеринке, где много людей, шепните вашему мужчине на ухо: «Я, кажется, забыла надеть трусики…» и гуляйте среди гостей с невинным видом.

В этой ситуации вы поймете, что такое женщина-магнит. Ваш мужчина будет все время стараться быть около вас и к вам прикасаться.

Способ 5

Когда вы идете на какое-нибудь торжественное мероприятие, в момент произнесения какой-нибудь речи встаньте за спиной вашего мужчины.

Прижмитесь сзади к нему и, приподняв ваше платье (платье должно быть выше колен), прижмите его руку к низу вашего живота (как вы догадались, вы снова без трусиков!).

Я надеюсь, у него в этот вечер инфаркта не будет….)))))

Способ 6

Когда вы идете в коллектив, в какой-нибудь торжественный момент произнесения какой-нибудь речи встаньте прямо перед вашим мужчиной.

И рукой сзади начните гладить его брюки в районе ширинки. Способ очень хулиганский, потому что когда мужчина возбудится, это будет нелегко скрыть.

Способ 7

Когда вы утром готовитесь к выходу на работу, прогуляйтесь по квартире в вашем бюстгальтере, трусиках и туфлях на каблуках. Но если нельзя опаздывать — не рискуйте! Потому что когда ваш мужчина увидит вас в таком виде, у него здравый смысл полностью отключится.

Способ 8

Когда вы пьете капучино, «случайно» оставьте немного пены в уголках губ. Затем, медленно слизните языком эту пену.

Способ 9

Когда едите мороженое, медленно слизывайте его языком, облизывайте свои губы и повторяйте: «Мм, как вкусно…». И при этом хитро смотрите мужчине в глаза.

Способ 10

Если вы с мужчиной находитесь в компании и он от вас далеко, посмотрите на него долгим многозначительным взглядом, хитро улыбнитесь и высуньте немного ваш язычок.

Сексуально облизывать губы, возможно, будет некстати, а просто поиграть язычком так, чтобы это увидел ваш мужчина, будет возбуждающе.

Способ 11

Отправьте своему мужчине смс с текстом, в котором говорится: «Я приготовила для тебя сегодня вечером сюрприз…)))»

Способ 12

Отправьте своему мужчине смс с текстом, в котором говорится: «Когда я вернусь домой, жди меня совершенно голый!».

Способ 13

Отправьте своему мужчине смс с текстом, в котором говорится: «Я сейчас думаю о тебе и мастурбирую».

Но убедитесь, что в этот день у мужчины нет важных дел, потому что он в любом случае все бросит и найдет вас, чтобы к вам присоединиться.

Способ 14

Позвоните вашему мужчине на работу и начните стонать, изображая секс по телефону. Фантазируйте как можно больше.

Но за нервную систему вашего мужчины я не ручаюсь — как он доживет до встречи с вами?!

Способ 15

Когда ваш мужчина на работе, вышлите ему фотографии ваших прелестей (ваши грудь, или попка, или голые ноги в туфлях на шпильках).

Посмотрите в Интернете, как правильно фотографировать те или иные части тела, чтобы они выглядели более привлекательно.

Способ 16

Когда ваш мужчина приходит домой, вы уже приготовили для него ужин, и вы встречаете его в фартуке, одетом на голое тело. Причем, ходите с невинным видом — достаете вилки, тарелки и т.д.

Способ 17

Вы начинаете уборку квартиры все в том же фартуке, одетом на голое тело.

Когда ваш мужчина зайдет в комнату, в это время вам рекомендуется доставать что-нибудь из под дивана, изящно выгнув вашу спину.

Вид, который ему откроется, просто сразит его наповал.

Способ 18

Если ваш мужчина чем-то немного занят, а вам стало скучно, проделайте следующий фокус.

Вы «вспоминаете», что вам срочно нужно что-то на самом верху шкафа, залезаете на стремянку и просите вашего мужчину ее подержать.

Потом обращаете его внимание на что-то наверху, он поднимает голову и … он видит, что вы снова забыли надеть трусики!

Придумайте сами, что вы можете одеть, чтобы это развевалось и показывало все ваши прелести. Помните, нужно делать это с абсолютно невинным лицом.

Способ 19

Вы идете с мужчиной в ресторан. На вас надет жакет и что-то под ним. В ресторане вы говорите, что жарко и снимаете жакет. Там немного прозрачная блузка, одетая на голое тело.

Внимание всех мужчин, включая официантов, вам обеспечено. И если ваш мужчина сможет оторвать взгляд от вашей груди и съесть хоть кусочек еды, я очень сильно удивлюсь.

Способ 20

Когда ваш мужчина занят в другой комнате, в вашей спальне выключите свет и зажгите свечку. Позовите вашего мужчину. Он входит и перед ним вы — обнаженная, в красивой эротической позе, в туфлях на шпильках в свете мерцающей свечи.

Потрясающее зрелище!

Способ 21

Классика жанра — вы снимаете туфельку и гладите своей ногой его ногу. Можно ногу выше носка, а можно и, если длинная скатерть, погладить у него между ног.