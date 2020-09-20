Как понять, что вы хороши в сексе

Некоторые люди сомневаются в своей сексуальности и не могут понять, действительно ли они хороши в постели или их усердия тянут на стабильную троечку, и от этого испытывают постоянный стресс. Психологи выяснили, что даже, казалось бы, незначительные мелочи могут как испортить впечатление, так и сыграть в вашу пользу. Как понять, что вы настоящий гуру и можете доставить настоящее неземное удовольствие партнеру — в материале Passion.ru.

Умение разрядить обстановку

Чувство юмора спасает в любой обстановке и в постели в том числе. Если вы попали в неловкую ситуацию, то не стоит замыкаться в себе и делать вид, будто вы тут совершенно ни при чем. Лучше все обратить в шутку и посмеяться над собой. По мнению экспертов, если дама весела и много смеется, то в спальне ей нет равных. Попробуйте и посмотрите на реакцию партнера.

Высокий интеллект и готовность к открытиям

Британские ученые определили, что дамы с высоким IQ чаще испытывают оргазм, чем другие и охотнее соглашаются на сексуальные эксперименты. Что касается открытий, то если вы не боитесь попробовать что-то новое и готовы удивить чем-нибудь эдаким своего партнера, то это априори делает вас самой сексуальной и желанной в его глазах. Вы действительно хороши в постели, по его мнению, а признание благоверного, согласитесь, дорогого стоит.

Наслаждение едой

Итальянские ученые выяснил, что дамы, которые умеют наслаждаться процессом приготовления и поглощения пищи, а также изредка позволяют себе бокал вина за ужином, более раскрепощены в постели и получают настоящее удовольствие от близости с партнером. Если же вы предпочитаете мороженое с кофе, то значит, что вы выкладываетесь в занятиях любовью по максимуму и стараетесь в первую очередь доставить удовольствие избраннику. Если во время приема пищи вы смакуете каждый кусочек и прислушиваетесь к своим ощущениям, то, по мнению ученых, вы и в спальне будете уделять внимание мелочам и полностью сосредоточитесь на процессе.

Умение поддержать беседу

Острый ум и умение поддержать беседу сделает вас в глазах партнера еще более сексуальной, по мнению психологов. Так, например, согласно исследованиям американских ученых, если вы увлекаетесь политикой, то у вас большие сексуальные аппетиты, вы очень страстная и чувственная натура. Многочисленные опросы также показали, что представителей сильного пола возбуждает партнерша, которая может не только грамотно изложить свои мысли, но и разбирается в основных темах, которые у всех на слуху. Поверьте, их действительно это заводит.

Отличная пластика и умеренная раскрепощенность

Если вы пластичны, грациозны, знаете несколько па и не стесняетесь станцевать перед кем-то (а не только перед зеркалом в собственной комнате), тогда наверняка вы сможете показать несколько фишек в постели и доставить своему партнеру максимальное удовольствие. Психологи уверяют, что умеренная раскрепощенность, уверенность в себе и гибкость способны произвести неизгладимое впечатление и повысить градус вашей сексуальности.

Принятие себя

Если вы хотите произвести впечатление на партнера, то для начала вам нужно принять и полюбить себя. Не выискивать недостатки, смущенно укрываясь одеялом, чтобы избранник ненароком не увидел лишние складочки, а дать ему возможность полюбоваться вами (поверьте, он искренне восхищается вами). Вспомните, например, главную героиню фильма «Дневник Бриджет Джонс», когда она пыталась незаметно одеться под одеялом, чтобы случайно не дать своем партнеру поводов для шуток, которому как нравилось ее тело и он не видел никаких проблем. По словам сексологов, если вы принимаете себя, высоко оцениваете свою внешность, если вам комфортно ходить нагишом и вы не стесняетесь раздеваться перед кавалером, то вы точно живете в гармонии с собой и определенно хороши в постели.

Установление зрительного контакта с партнером

Несмотря на то, что это, кажется, довольно просто, немногие выдерживают зрительный контакт со своим сексуальным партнером. Им становится настолько неловко и дискомфортно, что они стараются отвести взгляд как можно скорее. Эксперты уверяют, что если вы не наблюдаете подобных проблем и готовы смотреть на своего избранника до, во время и после процесса, то это свидетельствует о вашем темпераменте и сексуальности. Мужчин, кстати, очень заводит, когда партнерша во время близости смотрит на них, не отрывая глаз.

Правильное трактование языка тела

Не лишним будет напомнить про невербальное общение. Отзеркаливание поведения избранника поможет вам не только в обычной жизни, но и повысит ваш рейтинг в постели. Если сомневаетесь, понравится ли партнеру ваша тактика, просто смотрите, что делает он и повторяйте движения. Таким образом, по мнению экспертов, можно понять, насколько ваш избранник раскрепощен (наверняка он выставит свои границы, которые лучше не пересекать). Вы в свою очередь также можете обозначить те моменты, которые вам не очень приятны (или доставляют какой-то дискомфорт).

Вовлеченность в процесс

Вне зависимости от того, насколько высоки ваши познания о сексе, вовлеченность в процесс может сыграть в вашу пользу и вы для своего партнера будете выглядеть более, чем привлекательно и желанно. Сексологи уверяют, что тут одной техникой не обойтись — механические движения вряд ли кого-то впечатлят, но вот вашу страсть и желание избранник наверняка оценит по достоинству. Поэтому не переживайте о том, как выглядите во время процесса, если вы действительно полны страсти и хотите доставить удовольствие кавалеру, то он точно высоко оценит ваши старания и ответит вам взаимностью.