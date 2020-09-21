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Объяснена любовь мужчин к пышным женщинам 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Объяснена любовь мужчин к пышным женщинам
Фото: depositphotos.com
Специалисты объяснили, почему мужчины любят девушек с пышными формами, это связано с рядом их качеств, а не только с фигурой с изгибами. Об этом пишет турецкая газета Milliyet.
В первую очередь интерес мужчин к полным девушкам связан с едой — одним из величайших удовольствий в жизни. Это также одно из лучших занятий для влюбленных на свидании или живущих в браке супругов. Поэтому, даже если в приоритете сохранение здоровья, то диеты следует соблюдать время от времени, но они не обязательно должны становиться целью жизни, предупреждают эксперты.
Второй причиной того, что мужчины предпочитают пышных женщин, специалисты назвали объятия. По признанию многих молодых людей, их более приятно обнимать. В-третьих, мужчины делают выбор в пользу обладательниц пышных форм, потому что им никогда не бывает с ними скучно благодаря их оптимизму, игривому и доброму характеру и разговорчивости, в чем они видят их особенность.
Кроме того, пышнотелые представительницы слабого пола кажутся мужчинам здоровыми. Также молодые люди выделили две ключевые черты, которыми они обладают: такие девушки более уверены в себе и любят себя такими, какие они есть, а также способны справляться с трудностями.
Последняя черта полных девушек, привлекающая мужчин, — их ласка и способность заботиться о других. Издание со ссылкой на исследования также отмечает, что такие женщины любят проводить больше времени со своими избранниками. Поэтому вместе они прекрасно проводят время, что бы ни делали.
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Любовь , Газета Milliyet
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