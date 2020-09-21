Как мужчина может спасти вашу фигуру сексом

Близость или фитнес? Выясним, какие позы стоит освоить холодными осенними вечерами

Осенью мы часто забрасываем гантели под диван и складываем коврик для йоги до лучших времен — лето ведь не скоро. Но почему бы не продолжать поддерживать форму в течение всего года, тем более секс тоже можно включить в программу тренировок? Конечно, полагаться на один секс, продолжать заглядывать в любимый фастфуд и усмехаться вслед утренним бегунам, и при этом ожидать магической потери лишних килограммов однозначно не стоит. Однако многие фитнес-инструкторы уверены, что активность в постели (с партнером, естественно) может помочь прокачать мышцы, если вы не большой поклонник утренней зарядки. Но давайте обо всем по порядку.

Каким мышцам «поможет» секс

Все зависит от позы. Причем мужчинам в этом случае повезло сильнее — у них больше возможностей прокачать тело во время интимного процесса, ведь их партнерша — как дополнительный вес в некоторых позах, а значит и сил мужчина будет прилагать в несколько раз больше. Но и женщине есть что привести в тонус. Рассмотрим самые эффективные позиции поподробнее.

Он сверху

Самая «спортивная» поза для мужчины: он прорабатывает довольно большое количество мышц, чего нельзя сказать о партнерше. Хотя некоторые представители сильного пола слишком ответственно относятся к процессу и начинают чуть ли не отжиматься. Не надо так. Но мы отвлеклись. Женщине в данной ситуации можно прекрасно проработать мышцы внутренней части бедра, ягодичную мышцу и мышцы пресса, если вы будете держать его в напряжении как при выполнении упражнения «Планка».

На 180 градусов

Меняем позицию — теперь сверху женщина. Как и в предыдущем случае, основная нагрузка будет на внутреннюю часть бедра, которая, к слову, не так просто поддается «прокачке», а потому уделите ей особое внимание. Плюс ко всему, задействуются практически все мышцы ваших ног, так что можно не переживать за дряблость икр — они тоже работают. Однако эффект будет лишь в том случае, если вы будете периодически напрягать все упомянутые мышцы и не дадите им расслабиться.

Подъем веса

Переходим на уровень посложнее. Если ваш мужчина не страдает от проблем с позвоночником, попробуйте заняться этим на весу без опоры. Данная поза позволит мужчине прокачать мышцы пресса, рук и ягодиц. Партнерша же развивает общую гибкость, держит в тонусе абсолютно все мышцы, ведь ей нужно удержаться и постараться не дать своему мужчине потерять равновесие. Сделайте несколько подходов, если хватит сил. Согласитесь, отличная альтернатива разминке в зале?

Он и она «на мосту»

Довольно оригинальная поза, которая подойдет опытным любовникам, которые утомились в поисках новых ощущений и хотят «удивить» не только себя, но и свой организм. Настоятельно рекомендуем потренироваться заранее в одежде, чтобы не произошел конфуз в самый неподходящий момент. Мужчина становится в позу «Мостик», девушка тем временем опускается сверху. Партнерша должна быть максимально аккуратной, вы ведь не хотите объяснять травматологу, как ваш благоверный получил смещение посреди ночи? Чтобы все закончилось хорошо, держите все мышцы в напряжении и не опускайтесь всем весом — берегите своего мужчину.