Американец, узнавший об измене возлюбленной за три недели до свадьбы, решил ей отомстить. Последствиями возмездия поделилась сестра жениха, пишет The Sun. Герой ролика, ставшего популярным в сети, получил поддержку и заслужил уважение со стороны комментаторов.

Об измене сестра узнала во время девичника. Будущая жена решила поговорить по телефону, и та услышала, как девушка разговаривала с бывшим бойфрендом, у которого теперь есть подружка и ребенок.

Реакцию несостоявшегося жениха сестра записала на видео и выложила в TikTok. На кадрах можно увидеть гору вещей провинившейся невесты, которые парень вывалил на дорожку возле дома.

«Мой брат должен был жениться через три недели и только что узнал, что она ему изменяет. Не связывайтесь со Смитами», — предостерегла автор ролика.

Она устроила огорченному родственнику вечеринку, на которую пришли все подружки невесты.

За несколько дней ролик собрал более двух миллионов просмотров. Зрители поддержали жениха и пожелали ему удачи. Многие порадовались, что новость об измене раскрылась до свадьбы. «Хорошая работа! Молодец, братан» — похвалил бывшего жениха один из комментаторов. «Не стесняйся сжечь все эти вещи, а потом пожарить зефир на костре», — предложил другой.

В начале сентября другой TikTok-блогер придумал оригинальный способ мести врагу. Он предложил закидывать красную икру под капот автомобиля обидчика, чтобы при включении кондиционера водитель чувствовал запах гнилой рыбы.