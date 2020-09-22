11 вещей в сексе, которых он не любит 

Порой нам кажется, что мы знаем партнера едва ли не лучше его самого. Но стоит случайно копнуть глубже — и вскроются обиды и недопонимания, о которых вы и понятия не имели!

1. Крик во время оргазма

Сексуальные вскрики и пошлые разговорчики — отлично, но сфокусируйтесь на своем оргазме, а не на воплях. Если вам это так необходимо — кричите, но не потому, что считаете это именно тем, что нравится мужчине.

2. Детский голосок во время секса

Он никогда, никогда не хочет слушать этот тоненький голос. И во время секса, и вообще. Подумайте о том, что происходит: вы будто прикидываетесь ребенком, когда кто-то занимается с вами сексом. Что в этом приятного? Ничего.

3. Пенис глубоко во рту

Это, конечно, хорошо, но, во‑первых, он остерегается рвотного рефлекса. А во-вторых, примерно так же (если не лучше) можно работать руками, держа во рту только головку.

4. Движения, на которые вы не способны

Безусловно, любому мужчине будет приятно, если вы поиграете с мошонкой во время догги-стайл. Но если при этом вы опасно балансируете на одной руке с риском упасть и что-нибудь повредить (себе или ему), где тут найти удовольствие от процесса? Не замахивайтесь на маневры, в которых не уверены.

5. Повторение вслух его имени снова и снова

Вы достаточно долго вместе, и в этом нет необходимости (хотя некоторым нравится). Просто перестаньте говорить его раз за разом, чтобы он не начал сомневаться в вашем психическом здоровье.

6. Закрывание глаз в течение всего акта

Некоторым людям не нравится зрительный контакт, но не открывать глаза вообще — странно. Это наводит его на мысли, что-либо вы не хотите на него смотреть, либо думаете о чем-то отвлеченном.

7. Красивое белье каждый раз перед сексом

Даже если вы наденете старые трусы, ему по большому счету будет все равно, потому что не так важно, что именно с вас снимать. Можно не надевать вообще ничего.

8. Лежание без движения, пока он все делает

Если вы просто не можете решить, как двигаться, делайте так, как считаете нужным. А если не хотите, то это больше похоже на прыжок без парашюта с тем, чтобы ветер сам донес вас до Оргазмтауна.

9. Укладка и макияж, чтобы выглядеть хорошо после секса

Большинству мужчин очень даже нравится вид растрепанных в процессе волос, иначе может показаться, что они занимаются сексом с куклой.

10. Вам все равно, был ли оргазм

Мужчинам важно, чтобы вы получили свой, причем желательно первой или одновременно. Иначе многие чувствуют, что все было зря.

11. Молчание, если что-то не нравится

Никому не хочется делать то, что не нравится другому. Поэтому лучше сразу скажите, он не будет обижаться на то, что вы помогаете ему лучше понять ваши желания.