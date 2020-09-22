Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

11 вещей в сексе, которых он не любит 

Kdpconsulting.ru 4 часа назад
11 вещей в сексе, которых он не любит
Фото: Depositphotos
Порой нам кажется, что мы знаем партнера едва ли не лучше его самого. Но стоит случайно копнуть глубже — и вскроются обиды и недопонимания, о которых вы и понятия не имели!

1. Крик во время оргазма

Сексуальные вскрики и пошлые разговорчики — отлично, но сфокусируйтесь на своем оргазме, а не на воплях. Если вам это так необходимо — кричите, но не потому, что считаете это именно тем, что нравится мужчине.

2. Детский голосок во время секса

Он никогда, никогда не хочет слушать этот тоненький голос. И во время секса, и вообще. Подумайте о том, что происходит: вы будто прикидываетесь ребенком, когда кто-то занимается с вами сексом. Что в этом приятного? Ничего.

3. Пенис глубоко во рту

Это, конечно, хорошо, но, во‑первых, он остерегается рвотного рефлекса. А во-вторых, примерно так же (если не лучше) можно работать руками, держа во рту только головку.

4. Движения, на которые вы не способны

Безусловно, любому мужчине будет приятно, если вы поиграете с мошонкой во время догги-стайл. Но если при этом вы опасно балансируете на одной руке с риском упасть и что-нибудь повредить (себе или ему), где тут найти удовольствие от процесса? Не замахивайтесь на маневры, в которых не уверены.

5. Повторение вслух его имени снова и снова

Вы достаточно долго вместе, и в этом нет необходимости (хотя некоторым нравится). Просто перестаньте говорить его раз за разом, чтобы он не начал сомневаться в вашем психическом здоровье.

6. Закрывание глаз в течение всего акта

Некоторым людям не нравится зрительный контакт, но не открывать глаза вообще — странно. Это наводит его на мысли, что-либо вы не хотите на него смотреть, либо думаете о чем-то отвлеченном.

7. Красивое белье каждый раз перед сексом

Даже если вы наденете старые трусы, ему по большому счету будет все равно, потому что не так важно, что именно с вас снимать. Можно не надевать вообще ничего.

8. Лежание без движения, пока он все делает

Если вы просто не можете решить, как двигаться, делайте так, как считаете нужным. А если не хотите, то это больше похоже на прыжок без парашюта с тем, чтобы ветер сам донес вас до Оргазмтауна.

9. Укладка и макияж, чтобы выглядеть хорошо после секса

Большинству мужчин очень даже нравится вид растрепанных в процессе волос, иначе может показаться, что они занимаются сексом с куклой.

10. Вам все равно, был ли оргазм

Мужчинам важно, чтобы вы получили свой, причем желательно первой или одновременно. Иначе многие чувствуют, что все было зря.

11. Молчание, если что-то не нравится

Никому не хочется делать то, что не нравится другому. Поэтому лучше сразу скажите, он не будет обижаться на то, что вы помогаете ему лучше понять ваши желания.
Kdpconsulting.ru: последние новости
И жили они недолго и несчастливо: как мечты об идеальном браке рушат семьи И жили они недолго и несчастливо: как мечты об идеальном браке рушат семьи Забавный «сексперимент»: что будет, если заниматься сексом каждый день Забавный «сексперимент»: что будет, если заниматься сексом каждый день 7 признаков того, что мужчина вам изменяет 7 признаков того, что мужчина вам изменяет
Женский форум
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я пришла без белья к нему на работу»
«Я пришла без белья к нему на работу»
Дизайнер отправила моделей на подиум с голой грудью
Дизайнер отправила моделей на подиум с голой грудью
Уехавшая в Италию ведущая «России 1» объяснила переезд
Уехавшая в Италию ведущая «России 1» объяснила переезд
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
Сын Наташи Королевой высказался об отце
02:18
Сын Наташи Королевой высказался об отце
Звёзды Дети
В чем разница между кефиром и йогуртом
06:02
В чем разница между кефиром и йогуртом
Еда Здоровье
Эксперты выяснили, есть ли в продуктах коронавирус
00:26
Эксперты выяснили, есть ли в продуктах коронавирус
Здоровье Еда
6-месячный малыш стал рекордсменом в водных лыжах
00:26
6-месячный малыш стал рекордсменом в водных лыжах
Дети
Звезды, которые чересчур увлеклись пластикой
11:40
Звезды, которые чересчур увлеклись пластикой
Красота Звёзды
7 опасностей, поджидающих вас в постели
04:30
7 опасностей, поджидающих вас в постели
Дом и сад Здоровье
Губерниев приоткрыл тайны личной жизни Алины Кабаевой
03:45
Губерниев приоткрыл тайны личной жизни Алины Кабаевой
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение