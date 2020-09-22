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Личный опыт: «Я пришла без белья к нему на работу» 

Рамблер 1 час назад
«Я пришла без белья к нему на работу»
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Личный опыт" редакция "Рамблера" публикует полезные советы и истории от наших читателей. Обсудить предлагаем в комментариях.
С тех пор, как мы поженились с мужем, прошло пять лет. И два последних года у нас не было нормального секса. Сначала я родила сына, и где-то четыре месяца мне просто не хотелось близости. Потом муж отдалился, и даже если мы и занимались сексом, он был скучным и вялым.
Когда я попыталась поговорить об этом с супругом, он начал ссылаться на усталость после работы. Тогда я решила: если он устает после трудового дня, значит, надо соблазнить его во время. К тому же на одном из женских форумов я вычитала, что это отличный способ разнообразить интимную жизнь и добавить огонька. Что же я сделала? Я пришла без белья к нему на работу. На мне было обтягивающее мини-платье, туфли на тонкой шпильке и… все. О своем визите предупреждать не стала, хотела сделать сюрприз.
Вхожу в его кабинет вся расфуфыренная. Муж в шоке. Начинает задавать вопросы, а я просто сажусь перед ним на стол и раздвигаю ноги. Это лицо нужно было видеть. Он тут же запер кабинет и взял меня прямо на столе. Мужа таким озверевшим я не видела с начала наших отношений. Мы оба сошлись на том, что это был чуть ли не лучший секс в нашей жизни. Кто бы мог подумать, что всего лишь нужно однажды "забыть" надеть белье.
Женский форум
Любовь
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