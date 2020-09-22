Россиянки признались, как фантазируют о друзьях мужа

В одном из популярных сообществ в Сети россиянки рассказали, как справляются с навязчивыми мыслями о друзьях своих мужей.
Фото: Кадр из сериала "Сладкая жизнь"Кадр из сериала "Сладкая жизнь"
По статистике ответов на вопрос блогера Ольги Василенко
, около 50% женщин фантазируют о друзьях партнера, но только 7% доводят дело до измены.
Пользовательницы Сети поделились своими историями. Как выяснил "Рамблер", многие, действительно, в тайне мечтают о друзьях, родственниках или коллегах своих вторых половин:
"У меня постоянно такое. Влюбляюсь в одногруппников, в друзей мужа и.т.п, но не в смысле любви, а в смысле пострадать ночью, пофантазировать. Считаю это отклонением психологическим. В жизни никогда и никак это не показываю, на жизнь это не влияет вообще, мужу не изменяла никогда и не планировала...";
"У мужа есть несколько друзей... просто сексихаты Особенно один из них, когда он в черной рубашке и в черных брюках. Римский профиль, белая чистая кожа. Врач, кандидат наук... держите меня семеро";
"Представляла и представляю, причем это уже непроизвольно. Сразу мысль "интересно а какой он в постели? а если со мной?";
"Ой, да за 15 лет чего только не надумывала себе... Но это все мечты-мечты, до измены не опущусь. Это так, как поругаемся, можно себе в утешение попредставлять, как симпатичный друг скрашивает мое одиночество )) А что, у моего мужа хорошие ребята, и я с ними в хороших отношениях...";
"Есть у мужа один друг,вот вроде ничего особенного в нем нет,но харизма огонь) ... Если бы я не была замужем,я бы с ним пофлиртовала,а может и даже больше".
У кого-то правда такие истории заканчиваются браком:
"Я допредставлялась и домечталась,теперь друг бывшего мой муж уже 7 год...".
* Прим.ред.: орфография и пунктуация авторов сохранены.