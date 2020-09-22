Как мечты об идеальном браке рушат семьи 

Идеальный брак — это брак по любви. На самом деле — нет

Безусловно, нет смысла выходить замуж за человека, к которому ты не испытываешь никаких чувств. Но брак — не курортный роман. Это долгосрочный контракт, который подписывают обе стороны. И любовь, даже самая сильная, не заставит ни тебя, ни потенциального мужа выполнять взятые на себя обязательства вечно. Просто потому, что сильные чувства имеют обыкновение иногда заканчиваться. «Безумными» они бывают первые пару лет, а потом начинается нормальная жизнь. И не факт, что тебе понравится каждый день просыпаться с человеком, с которым у тебя нет ничего общего, кроме мумифицированных бабочек в животе.

Вас должны объединять общие интересы. На самом деле — нет

А лучше — близкие профессии, чтобы всегда было что обсудить. На самом деле, это не залог идеального брака. Вы можете начать конкурировать, да и вариться в одном котле скоро наскучит. Общие темы могут стать гарантией интересной дружбы, но брак — это не только дружба. Совпадающее мировоззрение — вот что действительно важно. Оно позволяет не спорить на предмет того, «что такое хорошо и что такое плохо». Рядом с тобой должен быть человек, которому не надо объяснять принципиальные для тебя вещи.

В браке важно сохранить романтику. На самом деле — нет

Хочешь похоронить свой союз как можно скорее — попытайся реанимировать добрачный роман. Тот самый, о котором шла речь в первом пункте: вы часами разговаривали, постоянно целовались и не знали, как пережить расставание на пару дней. Что еще вы тогда делали? Хотя неважно, потому что невероятно романтичным казалось абсолютно все — бушующее сексуальное влечение заставляло вас с восторгом принимать каждое действие партнера. Но гормональная буря со временем проходит, и в браке нам кажутся романтичными уже абсолютно другие вещи. Например, вечера, когда муж возвращается с работы и уходит гулять с ребенком, чтобы ты немного отдохнула. Или когда близкий человек изможден гриппом и насморком, но ты видишь в нем того же любимого мужчину. Или когда в SMS с просьбой «Купи туалетную бумагу» вы не забываете добавить в конце: «P. S. Я тебя люблю».

В идеальном браке секс частый и бурный. На самом деле — нет

Ничего подобного! Безумная страсть уйдет туда же, куда безумная любовь и романтика — в небытие. Это не значит, что секс исчезнет совсем или что он станет хуже. Напротив, качественно он станет лучше. Но каждая пара, состоящая в долгосрочном союзе, так или иначе сталкивается с трудностями интимного характера. И это норма, так и должно быть. Вот почему нет смысла постоянно изображать кошечку на вечной охоте: медовый месяц не может длиться годами. А феерический секс сам по себе не должен быть условием счастливого брака — только счастливой интимной жизни. Это совершенно разные вещи, хотя, безусловно, тесно связанные.

У каждого супруга есть своя роль, и менять ее нельзя. На самом деле — нет

В патриархальной модели брака многие копируют роли правильной жены и мужа-добытчика. Если вы оба согласны с таким положением вещей и осознанно смотрите на связанные с ним риски, нет проблем. Но подобный расклад — не железное правило. Нет никаких ролей, которые нужно играть в браке, чтобы он был счастливым. Допустим, ты берешь на себя роль хранительницы домашнего очага, когда вы его только создали. Это очень интересно, а если у вас маленькие дети, то порой и необходимо. Но представь, что и спустя 40 лет, когда дети давным-давно выросли, а жизненные приоритеты изменились, ты все еще занимаешься варкой борща, а твой самый сложный выбор — выбор цвета занавесок на кухню. Странно, правда? Играть в браке роль и держаться за нее всеми силами — значит играть в сам брак.

Ваш муж должен быть будто создан для вас. На самом деле — нет

Нет, ты, естественно, знаешь, что не существует никаких «вторых половинок». Но все равно многие женщины верят, что мужчины, с которыми они связали жизни, им предназначены судьбой. Этот миф — порождение другого, о «настоящей любви», которая якобы случается лишь раз в жизни между людьми, абсолютно подходящими друг другу. Все не так: и любить можно не раз, и никто ни для кого не создан. Да, вполне может быть, что вы идеальная пара. Но верить в то, что какой-то человек рожден, чтобы сделать тебя счастливой, означает не видеть его таким, какой он есть на самом деле. А это уже совсем не о любви.