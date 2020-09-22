Что будет, если заниматься сексом каждый день 

Не секрет, что в долгосрочных отношениях секс нередко отходит на задний план. Но, как показывает практика, его можно и нужно вернуть обратно! Наша героиня решила заниматься сексом с мужем каждый день в течение двух месяцев — и вот, что у них получилось…

18+

«Полгода назад я услышала по радио об одной паре, которая решила заниматься сексом каждый день на протяжении 60 дней. Это изменило их брак к лучшему. И я решила попробовать так же.

В то время мы занимались сексом раз в неделю, не так уж много, чтобы считать брак идеальным. Но мы оба не были заинтересованы в том, чтобы делать это чаще. У нас четверо детей (9, 7 и 5 лет, а младшему недавно исполнился год), и поскольку мы оба работаем в офисе, к вечеру сил ни на что не остается. К тому же я принимаю антидепрессанты, которые уменьшают либидо. В общем, было о чем подумать. Но я понимала, что если расскажу об этом мужу, то деваться будет некуда.

И я решила, что раз это полезно для отношений — надо попробовать. Я отправила ему SMS с работы, он был заинтригован и предложил начать этой же ночью. Правила просты: мы занимаемся сексом каждый день в течение двух месяцев, кроме дней, когда кто-то болеет, мы в пути или у меня критические дни. И нам обоим было смешно так практично подходить к сексу, но еще интереснее было узнать, что получится.

Вечером мы уложили детей, я пошла в спальню и разделась. Обычно мы готовились к сексу: ходили в ресторан, я надевала красивое белье, но теперь решили пренебречь условностями.

Через пару дней началось интересное. Муж стал намного более расслабленным, он больше играл с детьми и укладывал их спать. Когда я сказала ему об этом, он ответил, что теперь не думает, сколько времени занимают вечерние дела, раз после этого у нас все равно будет секс.

Так было со многими вещами, которые он стал воспринимать проще. Например, деньги. Мы часто обсуждали расходы, но теперь никто не переживал. Секс способствует производству «гормонов счастья» — дофамина и окситоцина. Может, это и помогало сохранить мир в семье.

Главное, что секс сделал мужа более спокойным, да и мне так больше нравилось. Выиграли оба!

Для меня ежедневный секс быстро стал способом расслабиться и стать ближе к мужу. Я поняла, что быстрее и сильнее возбуждаюсь. Может, запланированный секс не так прекрасен, как спонтанный, но со временем он стал даже более романтичным. В какие-то дни мы включали музыку или делали друг другу массаж.

И я начала снисходительно смотреть на другие пары и думать, что у нас больше секса!

Когда марафон закончился, никто не хотел останавливаться. И мы решили продолжить! Сейчас мы занимаемся сексом минимум шесть раз в неделю, инициируя его по очереди. Это важно для нас, потому что муж любит, когда я действую активно.

Мы вместе 15 лет, нам под 40, и мы уже пять месяцев живем, занимаясь сексом каждый день. Привычка делать это — инвестиция в наши отношения, которая поможет укреплять связь и в будущем».