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Секс втроем ЖМЖ 

Kdpconsulting.ru 2 часа назад
Секс втроем ЖМЖ
Фото: Kdpconsulting.ru
Секс втроем практиковался еще в Древнем Китае, когда императоры развлекались с женой и наложницей. Называли они сие действие весьма поэтично, «праздником встречи трех небожителей». В наше время многие мужчины хотели бы повторить опыт китайских императоров, почувствовать на себе любовь двух женщин одновременно. Фантазии могут так и остаться фантазиями, если ваша девушка категорически против таких экспериментов. Оно и понятно, ревность может испортить ваши ранее крепкие отношения.
Бывает и так, что девушка из любви к мужчине делает ему подарок — секс втроем. В таком случае это не должно сказаться на ваших отношениях. Пусть секс с двумя девушками останется только сексом, для удовольствия и новых ощущений, и не более того.

Это подразумевает, что вторая девушка не останется на ночь после секса, и вы не будете проявлять к ней чрезмерные знаки внимания после того, как все закончится.

Своей пассии скажите, что вы любовались только ей, что больше всего вас возбуждала она, и что, конечно, вы ее очень любите и кроме нее вам никто не нужен, а это был только эксперимент, и не более того.
Необходимо, чтобы всем в данной ситуации было комфортно. Это предполагает обсуждение неких правил, которые являются приемлемыми для каждой стороны. Среди всех участников должно присутствовать взаимопонимание и уважение. Относитесь к обеим девушкам с почтением, как к высоконравственным леди, которые делают вам особый подарок.

Будьте нежны с обеими девушками, не оставляйте одну из них скучать с разочарованным видом, пока вы заняты другой.

Возьмите ее хотя бы за руку, смотрите в глаза, говорите с ней. Вообще, вам необходимо настроиться на длительный процесс, который займет 1-2 часа, так что заранее оцените свои силы, сможете ли вы уделить одинаковое внимание обеим. Не думайте, что вы будете только лежать, а обе девушки будут наперебой доставлять вам ласки. Вы тоже должны будете основательно поработать руками, губами и языком.
Может случиться так, что девушки захотят доставить ласки друг другу. Это неимоверно возбуждает мужчин, но есть опасность, что вы почувствуете себя покинутым. В таком случае ласкайте и целуйте грудь, бедра, ягодицы, шею девушек, можете начать делать одной из них куннилингус, это сразу же отвлечет ее внимание на вас. Другой вариант — начать мастурбировать при них, и они тоже захотят поласкать вас.
Многие, решаясь на секс с двумя девушками, выпивают. Можно позволить себе бокал для расслабления, но не более того. Вряд ли пьяный секс приведет к чему-то хорошему.
Проникновение в одну из девушек быстро приведет вас к финалу. При этом другая женщина останется в стороне. Поэтому, не сосредотачивайтесь полностью на одной из них, даже если вам этого очень хочется. Помните, что удовлетворение должны получить все участники процесса. Поверьте, особый кайф — заниматься сексом с одной женщиной, при этом лаская и целуя другую.
Оргазм от этого вы получите намного более яркий и продолжительный. Но если вы уже финишировали, доставьте удовольствие женщинам своими ласками. К тому же, такие препараты, как Виагра, Импаза и Сиалис продаются в аптеках без рецепта, а также вы можете купить пролонгаторы в секс-шопе. Если чувствуете, что вам не хватит сил на второй заход, делайте паузы, переходите к другой девушке, можете даже поговорить с ней.
Секс с двумя девушками должен быть безопасным. Вы же не хотите заразиться половыми инфекциями и заразить ими своих партнерш? А представьте, если вам придется прийти в ЗАГС с обеими женщинами, чтобы зарегистрировать одновременно появившихся на свет малышей. Если все это не входит в ваши планы, пользуйтесь презервативами и обязательно меняйте их, переходя от одной партнерши к другой.

Главное, воспринимать все как забавную эротическую секс игру, творческий эксперимент, и не более.

Данная ситуация уже является чем-то новым, неизведанным и нестандартным. Поэтому не надо никаких экспериментов с позами и секс-игрушек.
Хотите вы таким образом внести разнообразие в ваши отношения или нет — решать только вам. Если ваша дама настроена категорически против, вам, конечно, никто не запретит секс с двумя девушками на стороне для воплощения своей фантазии, вопросы морали это ваше личное дело, но берегите душевное спокойствие своей второй половины.
Итак, сделаем выводы. Во-первых, поговорите со своей партнершей, расскажите ей о своих желаниях, фантазиях и предпочтениях, узнайте то же самое о ней. Обговорите с ней все детали. Не предлагайте пригласить ее подругу, сначала узнайте ее мнение о третьей стороне. Не бойтесь экспериментировать, но заранее обговаривайте рамки допустимого, и не идите на то, что вас смущает. Ну и самое главное, секс должен строиться на уважении и желании сделать приятное каждой из сторон.
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