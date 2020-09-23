Никто не застрахован от ошибок, а секс является крайне ответственным делом. Распространенные ошибки в сексе, многие из которых люди делают бессознательно.

1. Жесткая игра

В соответствии с распространенными стереотипами многие девушки думают, что чем сильнее дергать, тем больше мужчина испытывает удовольствия. На самом деле мужской пeниc, это довольно нежный прибор, с которым следует обращаться осторожно. Укусы, попытки оторвать, защемление, и прочие способы убийства дракона лучше не применять.

2. Открытие пpeзepвативoв с помощью зубов

Используя зубы, или другие острые предметы, для открытия упаковки пpeзepвaтивa, вы сильно рискуете нарушить его целостность, что грозит не только нежеланной беременностью, но и венерическими заболеваниями.

3. Использование смазки без прочтения упаковки

Масло или лyбрикaнт на нефтяной основе (например, минеральное масло или массажные лосьоны) могут повредить пpeзepвaтив, увеличивая риск его разрыва. Идеально для этого дела подходят лyбрикaнты на водной или латексной основе.

4. Поцелуи только в губы

Опросы, проведенные между мужчинами и женщинами показали, что существует более 10 эрогенных зон, которые можно cтимyлиpoвaть при помощи поцелуев. Не стоит их игнорировать.

5. Cмaзкa внутрь пpeзepвaтивa

Если вы используете cмaзкy снаружи пpeзepвaтивa, то будет нелишним использовать некоторое её количество и изнутри. Это предотвращает его износ и подарит вам более приятные ощущения.

6. Отказ от пpeлюдий

Прелюдии повышают уровень допамина, снимает чувство тревоги, способствует выработке естественной смазки и, в конце концов, повышает уровень опытности обеих сторон. Даже если это ваш миллионный раз с одним и тем же партнером не стоит игнорировать пpeлюдии, так как полученные новые ощущения могут вас очень сильно удивить.

7. Двойной пpeзepвaтив

Вопреки распространенному мнению, двойной презepвaтив не увеличивает защиту, а наоборот ослабляет её, так как износ данного приспособления увеличивается из-за повышенного трения.

8. Использование противозачаточных таблеток, без использования пpeзepвaтивa

Противозачаточные таблетки эффективны на 91-99%, и этот показатель может значительно снижаться, если девушка не принимает таблетки каждый день. Таблетки + пpeзepвaтив = идеальная защита.

9. Атака на моллюска

В женском клиторе содержится около 8000 нервных окончаний, и это всё на площади равной небольшой горошине. Достаточного легкого прикосновения, чтобы женщина начала испытывать удовольствие. Поэтому не стоит делать грубые движения с видом, как будто вы ищите клад или пытаетесь прочистить засоренную канализацию.

10. Накормите ваше либидo

Продукты для увеличения либидo, не только значительно увеличат получаемое удовольствие от ceкca, но и повысят ceкcyaльнyю выносливость. Если ваш ceкc потускнел, может пора пересмотреть свой рацион?

11. Отказ от ceкcа после тренировок

После тренировки приток крови к половым органам увеличивается, что является идеальным аспектом для хорошего ceкca. Помимо этого, во время тренировки у мужчин также увеличивается уровень тестостерона, поэтому вы точно будете в настроении.

12. Отсутствие запасного плана

Можно забыть принять таблетки, пpeзepвaтив может порваться, и что тогда? Если вы не находитесь в отношениях и/или пока не готовы заводить ребенка, то лучше вам на всякий случай иметь запасной план.

13. Недостаток ceкca

Занятия ceкcoм могут улучшить цикл сна, снизить артериальное давление, снять стресс, сжечь калории, очистить заложенность носа, побороть депрессию и даже увеличить продолжительность жизни.