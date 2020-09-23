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Всегда с нами: как реагировать, если мужчина общается со своей бывшей 

WomanHit.ru 8 часов назад
Как реагировать, если мужчина общается с бывшей
Фото: WomanHit.ru
Иногда любовный треугольник становится вполне реальным.
Проблема, знакомая многим женщинам — ощущение, что в отношениях вас трое. Если лет тридцать назад пересечься с бывшими возлюбленными было довольно проблематично, что помогало сохранят дистанцию, то с развитием соцсетей мы все так же остаемся в подписчиках друг у друга, следим за жизнью бывшей второй половинки, читаем посты и не удивительно, что в такой атмосфере чувства могут если вспыхнуть вновь, то ощущение мнимой близости с прошлой любовью может оказать влияние на настоящие отношения, особенно это касается сильной половины, которая часто не считает изменой физическое влечение.
Однако не всегда редкое общение в «Инстаграме» говорит о том, что партнер от вас что-то скрывает, мы подскажем, как действовать, если вас все чаще начинают мучать подозрения.

Не делайте поспешным выводов

Все мы знаем, что многим женщинам нужен лишь малейший повод, чтобы себя накрутить по пустякам.

Бывает и так, что переписка с бывшей действительно безобидна, но все же это редкость.

Если же вы действительно уличили партнера в неверности, не спешите устраивать разгромные сцены — не стоит оповещать своего мужчину раньше времени, если ситуация не критическая, понаблюдайте дальше и постарайтесь поймать с поличным.

Не устраивайте истерики и не отстраняйтесь сразу

Бывает, что женщина начинает наступление первой — допустим, вы уверены в том, что партнер и его бывшая встречаются не для того, чтобы поговорить. Скандалы и истерики без объяснения причин лишь убедят вашего мужчину в том, что он не зря пытается реанимировать прошлые отношения — вы же такая проблемная. Не делайте подарок неверному спутнику и его новой-старой партнерше.

Не заходите «с другой стороны»

Конечно, хочется «объясниться» не только с мужчиной, но и с женщиной, которая наглым образом стала третьей в ваших отношениях. Как мы уже говорили, вам важно показать, что вы способны реагировать адекватно даже в такой неприятной ситуации. Можно быть уверенной — если разгорится ссора, мужчина, скорее всего, встанет на сторону бывшей, тем самым вы еще ближе подтолкнете их друг к другу.

«Доброжелатель»

Если их отношения еще не успели укрепиться вновь, попробуйте воспользоваться методом под кодовым названием «Доброжелатель»: инкогнито сообщите либо мужчине, либо его женщине, что вы думаете по поводу поведения с его и ее стороны, но делайте это так, чтобы вас даже не заподозрили.
Иногда такой встряски бывает достаточно, чтобы бывшая парочка «отрезвилась», особенно если мужчина планировал легкую интрижку без продолжения.
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