Снимок брошюры стал вирусным и набрал более 180 тысяч лайков. При этом юзеры начали делиться своим опытом проведения свадеб в период коронавируса, упрекая виновников торжества в запрете на маски и неуместности юмора.

«Я знаю, что это шутка, но люди действительно делают такие вещи, и это приводит меня в бешенство», «Мой жених и я работаем в свадебной индустрии, и мы заболели коронавирусом из-за того, что на мероприятии ни один гость не был в маске. Это оскорбительно, к черту таких людей», «Мне потребовалось время, чтобы понять, что это такая сатира», — высказывались они.