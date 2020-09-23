Пользователи Reddit завалили советами девушку и попросили ее не бросать женатого мужчину, чтобы дать ему шанс с супругой.

Женщина, которая влюбилась в 33-летнего мужчину, когда он был в ссоре со своей женой, спросила, должна ли она дать им «пространство», чтобы спасти супружеские отношения, передает издание Daily Mail.

24-летняя девушка задалась вопросом, является ли она разлучницей и как следует поступить, чтобы быть честной.

По словам анонимного пользователя, парень и его жена уже были в размолвке во время ее знакомства с ним, а сейчас разводятся. Любовницу не оставляют сомнения, правильно ли она поступает, после того как жена и ее собственная семья обвинили ее в том, что она разрушает семейный очаг.

«Я начала встречаться с мужчиной год назад. Когда мы встретились, он был женат, но не жил с супругой. Мы постепенно сблизились и полюбили друг друга. Его жена недавно разорвала отношения со своим партнером и решила, что хочет исправить их брак. Большинство моих друзей думают, что я не сделала ничего плохого, потому что это было его решение - разорвать брак. Что мне делать в этой ситуации?» - задалась вопросом она.

В комментариях юзеры написали девушке, что она не сделала ничего плохого. Они объяснили ей: вопрос, с кем встречаться, должна решать не она, а ее парень.

«Вы не должны решать за него: вернуться к бывшей или оставаться. Это 100% его решение. Если он думает, что их брак распался, значит, все кончено», - уточнили советчики.

«Его брак распался, когда вы встретились. Он сказал, что они несовместимы и независимо от того, отступите вы или нет, они не будут вместе. Он не хочет быть с ней, не отступайте назад, это неправильно», - поддержали девушку.

«Ваш партнер доволен вами. Пусть сам принимает решение», - рекомендовали в Сети. Другие обвинили жену в том, что она пыталась спасти брак только после того, как ее отношения с другим мужчиной потерпели неудачу.

«Они как пара решили расстаться еще до того, как вы попали в кадр. Вы не имели никакого отношения к разрыву их брака и, следовательно, не несете ответственности за его исправление. Вы и он - оба взрослые и решили продолжить отношения», - утешили девушку.