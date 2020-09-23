Слушать нужно не теоретиков, а тех, кто часто занимается сексом. Советы от порнозвезд, которые имеют секса за неделю больше, чем обычный человек за год. Секреты порнозвезд, которые уже давно во взрослой индустрии и знают, как заниматься реальным сексом. Чтобы стать профессионалом, нужно 10000 часах практики. Это касается любой сферы. Для некоторых секс – это работа, в которой они профессионалы. Они занимаются так часто сексом, что за неделю имеют больше половых актов, чем обычный человек за год, а может и за пять лет.

У порнозвезд было достаточно секса, чтобы понять, что работает в постели, а что нет. Они точно знают, как получить удовольствие и как его доставить своему партнеру. Сексуальные секреты порнозвезд. Этих профи интима стоит послушать внимательно.

Советы реального секса от порнозвезд

Совет порнозвезд 1. Прелюдия – это весь день

Девушки настраиваются на секс целый день. Прелюдия к сексу включает в себя переписку перед встречей, сам ужин, разговоры, объятия, поцелуи, смех и развлечения. Если свидание было впечатляющим, то и секс будет аналогичным. Прелюдия – это весь день, от слова «привет» и до поцелуев в постели.

Совет порнозвезд 2. Смазка в сексе

Много смазки не бывает. Смазка снимет возможные неприятные ощущения, улучшит качество секса и увеличит силу оргазма. Особенно она актуальна для пар, которые давно вместе.

Совет порнозвезд 3. Уверенность и пошлости

Девушки любят не только романтический секс как в кино, но и как в порно. Любовные фильмы слишком отвлекли нас от удовольствия со своими чувствами. В постели нужно больше качественного секса, чем трепетной любви. Девушки ждут от мужчин больше страсти, пошлости, грубости, уверенности. Любовь и грязный секс – идеальное сочетание. Совет порнозвезд 4. Стимулирование клитора

Часто недооценивают влияние клитора на оргазм. Вагинальный оргазм получают далеко не все девушки, потому стимуляция клитора, во время полового акта, очень важна. Клитеральный оргазм испытывают практически все девушки. Не оставляй ее без оргазма.

Совет порнозвезд 5. Использование пальцев, языка и губ

Мужчины слишком зациклены на члене в сексе. Девушке от мужчины нужен не только член, но и ласки руками, языком и поцелуи. Больше действий, а не монотонных движений тазом. Женщина с большей вероятностью достигнет оргазма, если во время секса, ласкать и целовать ее, а не только долбить.

Совет порнозвезд 6. Контакт глаз в сексе

Часто партнеры недооценивают зрительный контакт во время секса. Поддерживайте контакт глаз во время секса – это очень интимно и глубоко эмоционально.

Совет порнозвезд 7. Больше оригинальности в сексе