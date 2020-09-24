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Муж раскрыл измену жены благодаря умному вентилятору 

Lenta.ru 5 часов назад
Муж раскрыл измену жены благодаря вентилятору
Фото: Globallookpress.com
Житель США раскрыл измену жены благодаря установленному на ее мобильном телефоне приложению для умного вентилятора. Об этом он рассказал в публикации на Reddit.
Мужчина решил обновить приложение для фильтра умного вентилятора, установленное на телефоне его жены. В этот момент на экране появилось уведомление о сообщении.

«У меня внутри все упало, когда я увидел слова: «Я возьму с собой особенную игрушку». Мой мозг понимал текст, но разум отказывался функционировать. Жена спросила в чем дело после того, как я несколько минут просто сидел и смотрел на вентилятор», — рассказал он.

Мужчина ничего не сказал об увиденном сообщении и вместо этого несколько дней изучал содержимое ее телефона. В итоге он пришел к выводу, что его жена, с которой он был в браке 17 лет, уже 18 месяцев изменяет ему с женатым коллегой. Пара начала встречаться во время ежеквартальных совместных командировок.
Муж собрал 600 страниц сообщений и эротических изображений, которые они отправляли друг другу. «Там было по меньшей мере 15 тысяч сообщений, и самые ранние датируются февралем прошлого года. Сообщения, мемы, игривые картинки и изображения эротического содержания. Три ночи назад, лежа рядом со мной и гладя меня по спине перед сном, она писала ему», — утверждает он.
«Это молодой мужчина с ее работы. Он женат, и у него трое маленьких детей. У него и его жены есть Facebook. Я дважды встречал его и жал ему руку. Я отчаянно хочу, чтобы все это оказалось плохим сном. Она говорила ужасные вещи обо мне. Она говорила ему о моей ненадежности. Она говорила ему, что любит его», — подчеркнул обманутый муж.
Он сообщил, что пара не строила долгосрочных планов, поэтому их отношения похожи на чисто сексуальную связь. «С одной стороны, так лучше, а с другой — намного хуже. Похоже, она буквально выбрасывает нашу жизнь ради этого. Она знает, что измена абсолютно неприемлема для меня», — заявил он.
Проконсультировавшись с адвокатом, мужчина рассказал жене о своей находке и сообщил, что подает на развод. «Она плакала и говорила, что может все объяснить. Я дал ей пять минут. Конечно, она не смогла этого сделать», — рассказал автор публикации. Мужчина связался с женой любовника через Facebook и отправил ей копию переписки пары. «Она ничего не ответила», — сказал он.
«Мне нужно поблагодарить производителя вентиляторов за их приложение, и дурацкий вентилятор, который шурин подарил мне на Рождество», — отметил американец.
Ранее сообщалось, что жительница США расклеила по улице семейную фотографию с неверным мужем и детьми и выделила супруга красным кругом. Она подписала фотографию: «Бросил свою жену и детей в Нью-Йорке (…) Его новые соседи, знайте! Он все еще женат, но живет с другой женщиной».
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