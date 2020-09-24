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Развод и девичья фамилия: стоит ли всеми силами забывать бывшего 

WomanHit.ru 2 часа назад
Стоит ли всеми силами забывать бывшего
Фото: Pixabay
Расставание не повод проклинать человека, которого вы любили.
Все когда-то заканчивается. Так же могут закончиться ваши отношения, но это не повод проклинать весь мужской пол или уверять себя, что мужчины лучше бывшего вы не встретите. Поплачьте, затем соберите волю в кулак и справьтесь со своим негативным настроем с помощью наших советов.

Попрощайтесь как взрослые люди

В жизни важно понимать, что никто не приходит к вам просто так. А значит этот урок вам пригодится. Пятиминутный разговор в клубе, случайная встреча в компании друзей или запланированное знакомство — все играет роль. Если вы не осознаете роль человека в своей жизни, значит в этот раз пользу несёте ему вы.

Не бойтесь признаваться себе в негативных эмоциях, но и научитесь отпускать людей с любовью в сердце.

Особенно тогда, когда вы ими искренне дорожите. Плачьте, целуйте, обнимайте и от сердца говорите, за что вы им благодарны. И тогда после в вашу жизнь придут ещё более прекрасные люди.

Избавьтесь от старых вещей

На время, пока вы не отвыкли от запаха и вида бывшего парня или мужа, лучше убрать в скрытую папку на телефоне общие фото и несколько раз простирать вещи, которыми он пользовался — постельное белье, полотенца, халат. Не стоит носить его худи безразмерные футболки: отдайте их нуждающимся или хотя бы не надевайте сами. Все подарки, которые вам не нужны, можете смело выбросить.

Не говорите о нем

Если воспоминания причиняют вам боль, отложите на потом все ненужные разговоры об отношениях. Не обсуждайте с подругами их бойфрендов, ведь это тоже напомнит вам о парне. Объясните близким, что сейчас вы проживаете не лучшие времена, а значит им нужно думать дважды, прежде чем что-то сказать вам.
Всегда слушайте своё сердце. Делайте лишь то, что хотите сами — не нужно идти на поводу даже у психологов. Только вы знаете, как вам проще сплавиться с ситуацией.
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