Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Поступок девушки на кухне разгневал мужчин и заставил вспомнить о «грехах» 

Lenta.ru 2 часа назад
Поступок девушки на кухне разгневал мужчин в Сети
Фото: Reddit
Пользователь Reddit под ником TrappaTroopa поделился фотографией того, как его девушка разложила продукты из магазина. Стиль ее уборки вызвал негодование впечатлительных мужчин.
На снимке изображена полка на холодильнике, на которой стоят пакеты из магазина. Судя по описанию, автор снимка попросил возлюбленную «убрать покупки», однако та решила сразу положить их внутрь холодильника, не вынимая из пакетов.
Многих юзеров имиджборда разгневала подобная картина. Они признали девушку крайне ленивой, а также предложили мужчине поскорее бросить вторую половину.
«Интересно, как плохо выглядит ее ванная комната», — поинтересовался один из комментаторов.

«Эти отношения обречены. Возьми с нее обещание никогда не заводить детей», — пошутил второй.

Впрочем, в треде нашлись и женщины, чьи мужья тоже ленятся выкладывать покупки из пакета. Других пользователей поступок девушки заставил вспомнить «грехи» своих возлюбленных. Например, pm-me-joe-mammies уличил свою жену в том, что она выбрасывает мусор в раковину. А юзер под ником Legit_a_Mint рассказал о неумении его девушки открывать коробки с хлопьями.
Видео дня. Звезды, которые чересчур увлеклись пластикой
Последние новости
Восстановлена картина случайной атаки Су-35 на Су-30 в Тверской области Восстановлена картина случайной атаки Су-35 на Су-30 в Тверской области Еще одна страна отказалась считать Лукашенко легитимным президентом Еще одна страна отказалась считать Лукашенко легитимным президентом Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже 12 тысяч рублей Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже 12 тысяч рублей
Женский форум
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как понять, что у женщины давно не было мужчины
Как понять, что у женщины давно не было мужчины
6 вещей, которые женщины стесняются просить у мужчин
6 вещей, которые женщины стесняются просить у мужчин
Как мужчина проверяет женщину на доступность
Как мужчина проверяет женщину на доступность
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
Как осветить гараж почти даром без электричества
02:29
Как осветить гараж почти даром без электричества
Дом и сад
Знаменитости, которых не узнают после похудения
08:00
Знаменитости, которых не узнают после похудения
Звёзды Здоровье
Названы продукты с высоким содержанием скрытого сахара
06:14
Названы продукты с высоким содержанием скрытого сахара
Еда Здоровье
Продукты, которые помогают работать щитовидке
02:55
Продукты, которые помогают работать щитовидке
Здоровье Еда
Названы три самые модные вещи осени
10:44
Названы три самые модные вещи осени
Мода
Роскошные блюда, которые едят только богачи
10:02
Роскошные блюда, которые едят только богачи
Еда
Найден эффективный способ сжечь жир
09:28
Найден эффективный способ сжечь жир
Здоровье Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение