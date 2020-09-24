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Почему пары перестают заниматься сексом 

WMJ.ru 2 часа назад
Почему пары перестают заниматься сексом
Фото: WMJ.ru
В долгосрочных отношениях интим отходит на второй план. Некоторые пары годами не занимаются сексом и иногда даже не видят в этом проблемы. В чем же дело?
Индийский онлайн-журнал Times of India расспросил пары, которые долгое время не занимались сексом и выяснил причины.

1. Не осталось близости

Первая пара сказала, что за 5 лет в браке у каждого сформировались свои цели в жизни. Парень и девушка так были заняты собой и карьерой, что все общее куда-то исчезло. Романтики и близости как не бывало. Им помогло то, что однажды они сели и поговорили. Пара уверяет, что это сработало. Влюбленные стали более внимательными друг к другу, и секс снова вернулся в их жизнь.

2. Секс стал обязательством

Через 2 года свиданий пара поняла, что уже не так наслаждается сексом, как раньше. Влюбленные говорят, что половой акт превратился в что-то скучное и обязательное. И опять же им помог честный разговор. Все не стало идеальным, но теперь они относятся к сексу гораздо проще.

3. Секс оказался не в приоритете

Со временем пара стала уделять больше внимания другим вещам. Влюбленные хотели разного, и их цели во многом отличались. Это многое изменило между ними, и, конечно, повлияло на сексуальную жизнь.

4. Оказались сексуально несовместимы

В самом начале отношений парень и девушка много экспериментировали в постели. Позже дух авантюризма у молодого человека пропал, а его партнерша хотела продолжать пробовать новое. Со временем они поняли, что сексуально несовместимы.

5. Все изменило рождение детей

Супруги стали меньше заниматься сексом, потому что в приоритете у них оказались дети. Им претила мысль, что нужно планировать интим. Из-за этого они долгое время не были близки.

6. Романтика и азарт утихают с возрастом

Пара начала встречаться еще в школе. Тогда все было очень романтично, как в лучших мелодрамах. Но со временем они заметили, что былые вещи их уже не привлекают и не возбуждают. Все изменилось, когда они стали зрелыми. Влюбленные по-другому теперь смотрят на мир.
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