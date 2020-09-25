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Самые опасные секс-позы 

Kdpconsulting.ru 6 часов назад
Самые опасные секс-позы
Фото: Kdpconsulting.ru
Какая самая опасная секс поза для мужчин? Все любят заниматься сексом, но порой это приятное занятие бывает опасно для мужского здоровья. Самые опасные секс позы, при которых мужчины ломают пенис, а также что делать при травме. Согласно исследованиям, мужчины ломают пенис или им помогают в этом подружки, во время самых любимых ими поз.
Около 50% переломов члена случается в позе наездницы или пастушки. Когда женщина сверху мужчины, она может всем весом сесть на пенис, не попав как следует. Часто это случается в середине секса, когда оба партнера сильно возбуждены и плохо контролируют себя и движения.
Но поза наездницы не единственная секс игра, которая ломает мужские пенисы направо и налево. Вторая опасная поза — это по-собачьи, догги-стайл или мужчина сзади. Около 30% переломов пениса случается во время этого вида секса. Мужчины, беспорядочно проталкивая член, часто наносят себе травмы, даже не замечая этого. Полегче, ребята!

Также пенис ломают

● При ускоренных и плохо контролируемых фрикциях пенис часто сильно ударяется о женскую лобковую кость, что приводит к его повреждению.
● При резкой смене секс позы пенис ударяется в промежность или бедренную кость девушки. Это может привести к повреждению члена или перелому.
● Девушка отклоняется назад при наезднице и изгибает сильно член. Порой это приводит к травме мужского органа.
● БДСМ игры или использование посторонних вещей для секса часто приводят к травмам пениса.
● Любая поза, при которой член работает под непривычным углом для мужчины опасна. Признаки перелома пениса
Признаки перелома пениса следующие: хруст при получении травмы, кровотечение, гематома, отек, появление темно синего цвета и сложность мочеиспускания.

Что делать при переломе пениса?

Согласно исследованиям, мужчины обращаются к врачу только спустя 6 часов, после повреждения пениса. Но это очень опасно. Это может привести к постоянному изменению цвета пениса, деформации, серьезной травме или проблемам с эрекцией.
При травме члена следует немедленно обратиться к врачу. Сломанный пенис рекомендуется обмотать марлевой повязкой и приложить лед. Но следует помнить, что без прямого контакта с пенисом и не более чем на 20 минут.
Секс — приятная штука, но соблюдение осторожности позволит избавиться от вероятных сложностей для будущей половой жизни. Перелом члена опасен и может привести к проблемам с мочеиспусканием, искривлением пениса, эрекцией.
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