Как первый опыт отношений влияет на жизнь 

Опыт прошлого влияет на восприятие себя и своей жизни в настоящем.

Чем больше знакомишься с людьми и узнаешь их истории, тем больше понимаешь: ни одни отношения для психики не проходят бесследно. Одни расстаются в мире и с благодарностью вспоминают своих экс, другие — жалеют о расставании и мечтают все вернуть назад, третьи — проклинают бывших бойфрендов на чем свет стоит. В любом случае, забыть свои прошлые отношения не может никто — WomanHit объясняет, почему важно внимательно относиться к выбору партнера и как выйти из отношений с минимумом негатива.

Воспитание и манеры

Если вам повезло встретить адекватного человека, который воспитан в полной семье, где родители любят друг друга и уважительно относятся к детям, вы наверняка будете с ним счастливы. Именно в детстве человеку припиваются привычки, которые он заимствует от родителей. Например, если папа часто дарил маме цветы и приучал сына к тому же, в старшем возрасте он будет дарить букеты девушкам. То же касается общего и раздельного счета, заботы о том, не замерзла ли девушка, помощи ей во время болезни и с любыми другими проблемами. Стоит отметить, что так же девочки должны учтиться от мамы, как заботиться о любимом человеке. Не достаточно быть принцессой, нужно стать воспитанным адекватным человеком, который учитывает не только свои интересы, но способен пойти на компромисс.

Комплименты вместо оскорблений

В юном возрасте многие подростки не умеют общаться: им проще задеть понравившуюся девочку острой фразой, чем признаться в симпатии. Девочки же обычно просто стесняются. Важно, чтобы на этапе формирования самооценки отношение к себе менялось лишь в лучшую сторону от слов любимого человека. Если вместо комплиментов вы слышите оскорбления, со временем даже объективно красивый человек перестанет верить в себя. Помните, что любимый человек — тот, кто будет вас поддерживать и избавлять от комплексов, а не развивать их в вас. Не терпите негатив, уходите от таких людей и не подпускайте их к себе более. Вы имеете право сказать человеку «мне это не нравится», даже если вы его любите и дорожите им.

Жизнь в роскоши

Можно сколько угодно рассуждать о меркантильности, особенно часто это делают мужчины, у которых и взять нечего, но нельзя отрицать логичность желания девушки видеть рядом обеспеченного парня. Если вы работаете и покрываете свои расходы сами, в чем смысл для вас встречаться с бедным студентом? Логичнее будет искать мужчину своего уровня или чуть выше, с которым вы все еще будете чувствовать себя комфортно, а не смущаться роскоши. Не бойтесь принимать подарки, ходить на свидания и получать букеты с доставкой на дом. Умный зрелый мужчина никогда не поведет вас в место, которое он не может себе позволить. Так что отбросьте мысли об уровне его дохода и наслаждайтесь совместно проведенным временем.

Дурацкие истории

С каждым может случиться неприятная ситуация, когда парень обманет вас или сделает еще больнее. В этот момент важно закончить отношения без мыслей о продолжении, осознать вашу непричастность к его поступкам, а после — обратиться к психологу. Вовремя оказанная помощь спасет пару лет вашей жизни, впустую потраченных на анализ его поведения. Плохое воспитание, тяжелая судьба и прочее — все подробности его жизни вас не касаются. Кто хочет быть адекватным и нести ответственность за свою жизнь, тот будет это делать, несмотря на обстоятельства.