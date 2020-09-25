Каких женщин стыдятся мужчины

Современные мужчины стали еще более придирчивы в выборе спутницы жизни, чем женщины. Иногда они выбирают пассию сердцем, но потом стеснится ее представить друзьям и родственникам. "Рамблер" рассказывает, за каких женщин мужчинам чаще всего стыдно.

Нахлебница

Многие женщины стараются быть не зависимыми от мужчин финансово, поэтому откладывают декрет и пытаются сделать карьеру и заработать побольше денег на безбедное будущее. Однако, так делают не все. Некоторые женщины уверены, что их должен обеспечивать мужчина за то, что она убирается и готовит. На самом деле, за таких женщин стыдно большинству. Мужчина просто не может рассказать никому, что его возлюбленная сидит дома и выдает только одно слово: "хочу". С такими женщинами неинтересно и мужчины считают, что у них нет будущего.

Женщина с бурным прошлым

Большинство мужчин стесняются рассказывать об отношениях с женщиной, у которой было несколько бурных романов. Кроме того, если их спутница была замужем или имеет ребенка от первого брака, то некотор считают это позором. На самом деле, у многих мужчин довольно устаревшие понятия о семье, поэтому они ставят слишком высокие требования для своих возлюбленных.

Ревнивица

Мужчины ненавидят, когда их ревнуют и считают, что это чувство вызвано недоверием. Женщина, которая заподозрила своего мужчину в измене, готова на что угодно, в том числе устроить скандал на публике. Именно этого стыдятся все мужчины.

Сплетница