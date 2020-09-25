Когда дело в нем: психология мужского бесплодия 

Психолог Екатерина Барская — о том, почему диагноз «бесплодие» для мужчины более травматичен, чем для женщины, что чувствуют несостоявшиеся отцы, и как поддержать партнера в непросто ситуации

Если тема женского бесплодия активно обсуждается в СМИ, а женщины, которые не могут забеременеть даже создают тематические странички в социальных сетях, где делятся своими чувствами, результатами исследований и подробностями лечения, с мужским бесплодием все сложнее. Это тема практически табуирована в обществе. Я вижу тут четыре основные причины:

Так сложилось, что дети — это в первую очередь про материнство. Женщина вынашивает ребенка, рожает его, кормит грудью и прочее, и роль мужчины уходит на второй план. Поэтому если пара не может забеременеть в течение года, вопросы возникают в первую очередь к женщине.

У мужчины сложнее выявить бесплодие.

Потому что с механизмом эрекции у него все может быть прекрасно, а вот биохимия спермы проблемная. Но он об этом не узнает, пока не обратится к андрологу.

Про репродуктивную физиологию женщины известно всё: что девочка рождается с набором яйцеклеток, которые дозревают в период полового созревания, что комфортная температура для клеток — это температура тела, то есть 36 градусов. У мужчины же все сложнее — его сперма обновляется каждые 74 дня.

И сперматозоиды хорошо себя чувствуют при температуре 33 градуса, поэтому мошонка у мужчины опущена, то есть находится не внутри, а снаружи.

Женщина, узнав о собственном бесплодии, имеет право погоревать: пройти все стадии от неприятия до смирения и готовности решать проблему.

Мужчины же традиционно не плачут. То есть часто просто не могут проработать эту проблему, запутываясь в своих ощущениях, агрессии по отношению к диагнозу и людям, у которых дети есть, и вариантах решения проблемы — донорстве, усыновлении или сознательного отказа от отцовства.

Если вы думаете, что мужчины с диагнозом «бесплодие» чувствует себя уютно в этом мире только потому, что не говорит об этом, то это далеко не так. И вот почему:

— Происходит потеря личности на фоне того, что мужчина чувствует себя неполноценным.

— Страдает самооценка, даже если в постели мужчина проблем не испытывает и полностью удовлетворяет партнершу.

— Ребенок — это возможность и для женщин, и для мужчины выйти на новый уровень развития. Невозможность почувствовать в жизни своего ребенка — сильнейшее и деструктивное эмоциональное переживание.

— Мужчина испытывает агрессию и беспомощность. Он начинает перекладывать вину на женщину, срываться на подчиненных, злиться на друзей, у которых есть дети. В целом, мужчина тяжелее, чем женщина переносит бесплодие.

— Могут проявиться и психосоматические заболевания: от вегетососудистой дистонии до проблем с ЖКТ и кожных заболеваний (мужчина не хочет прикосновений).

Но есть и хорошие новости.

Во-первых, современные методы лечения мужского бесплодия дают благоприятные прогнозы.

Во-вторых, мужчины прекрасно умеют компенсировать пустоту: ударяются в спорт, заводят собаку, хобби, коллекции ножей и прочие «игрушки».

Терапия с грамотным психологом позволяет мужчине понять, что быть отцом — это не значит дать миру свою генетическую копию.

Это гораздо больше, ведь отец для ребенка — это человек, который учит коммуникации, показывает, как реагировать на трудности, находить выход из непростых ситуаций, делится накопленным опытом, защищать близких и слабых.

Для реализации этой важной социальной функции не обязательно нужен собственный генетический материал. Донорство и приемное родительство — достойные альтернативы. В конце концов, можно принять осознанное решение — прекратить лечение, жить без детей. Это тоже вариант, просто нужно время, чтобы это понять и поставить точку в борьбе.