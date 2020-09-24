Признаки страстных девушек, которые хороши в сексе

Как узнать в толпе по-настоящему горячую девчонку? Мужская жизнь слишком коротка, чтобы спать с холодными девушками или бревнами с постели. Признаки девушек, которые действительно хороши в сексе. Короткая юбка, длинные ноги и сексуальная тело не всегда гарантируют хороший секс. Часто бывает даже наоборот. Хороших любовниц определяют совсем другие признаки. Как девушка будет вести себя в постели можно определить еще на первом свидании.

Зачем тратить ресурсы добиваясь девушку, если тебя ждет унылый и непримечательный секс как с резиновой куклой? Жизнь слишком коротка, чтобы тратить твое время, деньги и нервы на девушку, которая бревно в постели.

1. Страстная девушка знает, что хочет

Девушка, которая хороша в сексе, знает, что хочет съесть на ужин, чем заняться вечером и в жизни. У нее нет мучительных проблем с выбором. Уверенная девушка более раскрепощена в постели и будет играть с тобой на одном поле. Сомневающиеся, мнительные и закомплексованные особы никогда не будут хороши в постели.

2. Страстная девушка любит еду

Хорошие в сексе женщины не спешат, находясь за обеденным столом. Они медленно поглощают пищу, наслаждаясь ее вкусом и тщательно пережевывают. Порой они закрывают глаза, чтобы получить более полное удовольствие от еды.

Также хороши в сексе девушки, порой пренебрегающие этикетом еды. На кухне они могут есть руками со сковороды, не заботясь о еде, капающей им на грудь.

3. Страстная девушка хорошо танцует

Кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Но пока мы говорим только про танцпол. Танец – это почти гарантированный показатель хорошей любовницы в постели. Если девушка отлично двигается и любить танцевать, то и в сексе она будет хороша. Девушка любит пританцовывать на улице под случайную музыку или денсить без особой причины? Это тоже хороший знак горячей штучки.

4. Страстная девушка не боится грязи

Хороший секс – это не для брезгливых. Девушки, чересчур боявшиеся грязи и очень аккуратные, не смогут доставить удовольствие мужчине. Если девушка может подвязать хвостик любой веревкой, сесть в джинсах на землю, не боится замарать руки грязью, то она хорошая любовница. Такая девушка будет любить грязный секс, а не будет холодной принцессой бревном.

5. Страстная девушка активна в жизни

Девушка еле-еле душа в теле, мягкая, податливая, пассивная и малоинициативная? Такая девушка будет и в сексе. Это будет унылый и печальный секс. Темперамент девушки, проявляющийся в жизни, будет симметричен действиям в сексе.

6. Страстная девушка любит спорт

Если девушка любит спорт, то у нее достаточно энергии. Повышенный темперамент и либидо толкает девушку на тренировки и спортивные занятия. Если девушка ненавидит спортзалы, бегать, велосипеды и другие активные времяпровождения, то она, скорей всего, бревно в постели.

7. Страстная девушка отлично целуется

Поцелуй – это демоверсия будущего секса. Страстная девушка не просто целуется, но и прижимается к тебе грудью, гладит руками и действует всем телом. Такая девушка будет хороша в сексе.

8. Страстная девушка веселая