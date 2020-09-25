Не всегда виноват неопытный партнер.

По статистике, примерно 40% женщин в возрасте от 20 до 45 практически не испытывают оргазм. Причем причина может быть не только в отсутствии достойного партнера, но и женщины часто совершают ошибки, которые не дают полностью расслабиться, доставить удовольствие мужчине и получить оргазм самой. Мы решили собрать самые популярные сексуальные промахи и поделиться ими с вами.

Вы игнорируете смазку

Бывает и так, что организм женщины выделяет недостаточно смазки, для этого может существовать не один десяток причин. Конечно, было бы идеально, если бы вы разобрали проблему со своим гинекологом, но при этом не стоит делать перерыв в интимных отношениях: воспользуйтесь искусственной смазкой, которую можно приобрести в аптеке или специализированном магазине. Сексологи уверены, что одна из причин отсутствия оргазма в жизни активной женщины часто кроется в элементарном неумении расслабиться и тем самым вызывая сокращение количества выделяемой смазки.

Вы не слышите свое тело

Многие женщины признаются, что самый яркий оргазм они испытывают не с мужчиной, а наедине с собой, причем в этом случае от умений мужчины ничего не зависит. Невозможно понять, что нравится тому или иному человеку, если не говорить об этом прямо, однако много ли женщин готовы решиться на откровенный разговор со своим партнером? Как вы понимаете, таких не слишком много.

Не бойтесь направлять своего мужчину, ведь ваша общая цель — доставить удовольствие друг другу.

Игнорируя желания своего тела, вы лишаете себя гармоничной интимной жизни со своим мужчиной.

Вы не хотите решать психологические проблемы

Как мы знаем, главный эрогенный орган — мозг, именно здесь зарождается наслаждение. Жизнь в большом городе приносит свои проблемы: стрессы, хронические болезни, всевозможные расстройства, о каком сексе в таком состоянии может идти речь? Кроме того, каждая вторая женщина страдает множеством комплексов относительно своей внешности, в итоге, попадая в постель к мужчине, она думает лишь о том, как бы выглядеть лучше, чем она есть на самом деле, о расслаблении в этот момент женщина не думает. Оргазм проходит мимо, а мужчина не может понять, что именно он сделал не так.

Вы не любите свое тело

Как мы уже успели рассказать, слишком критичное отношение к своей внешности, нелюбовь к себе приводят к тому, что все ваше внимание концентрируется не на мужчине и самом процессе, а на самой себе — мозг не может расслабиться. Попробуйте заняться «косметическо-терапевтическими» процедурами, например, устройте себе день спа-процедур, когда вы сможете посвятить весь вечер только себе любимой — как только вы примите себя и начнете заботиться, ваше тело ответит вам взаимностью.

Вы не знаете свои эрогенные зоны

Все мы слышали про точку G, но где она находится, знают лишь избранные.

Если вы еще не в курсе, рассказываем: та самая точка находится на передней стенке влагалища.

Мощная стимуляция может подарить невероятные ощущения. Одна из ваших главных задач — объяснить или показать это мужчине, который тоже может не догадываться, что у женщины в принципе могут быть какие-то точки (и такое бывает).

Вы не занимаетесь прокачкой мышц