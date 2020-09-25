Топ-10 женских причин для секса

Поддаются ли женщины сексуальному влечению или главная причина для секса – это психологические факторы? Женщины рассказали главные причины, которые их подталкивают заняться сексом прямо сейчас. Что заставляет женщин капитулировать кружевными трусиками и раздвигать ноги? Ученые опросили около тысячи пар и пришли к следующим выводам. Существует множество причин, по которым женщины занимаются сексом. Всего их более 300, но есть самые распространенные женские мотиваторы для физической, а не платонической любви.