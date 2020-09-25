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Топ-10 женских причин для секса

Kdpconsulting.ru
50 минут назад
Поддаются ли женщины сексуальному влечению или главная причина для секса – это психологические факторы? Женщины рассказали главные причины, которые их подталкивают заняться сексом прямо сейчас. Что заставляет женщин капитулировать кружевными трусиками и раздвигать ноги? Ученые опросили около тысячи пар и пришли к следующим выводам. Существует множество причин, по которым женщины занимаются сексом. Всего их более 300, но есть самые распространенные женские мотиваторы для физической, а не платонической любви.
Топ-10 женских причин для секса
Фото: Kdpconsulting.ruKdpconsulting.ru
Существует разница между случайным сексом и интимом с постоянным партнером. В случайном сексе женщины больше поддаются физическим факторам и влечению, а в длительных отношениях по эмоциональным мотивам.
Так или иначе ученые составили список наиболее важных причин для секса от женщин.
  1. Я почувствовала физическое влечение к мужчине и поэтому раздвинула ноги.
  2. Я хотела получить физическое удовлетворение и разрядку, потому мы перепихнулись.
  3. Мужчина вел себя отлично и хотела поощрить его хорошим сексом.
  4. Я хотела показать привязанность и близость к своему партнеру во взаимоотношениях, поэтому мы оказались в постели.
  5. Я показывала свою любовь к мужчине телом и сексом.
  6. Я была сексуально возбуждена и хотела потушить этот пожар ниже пояса срочным быстрым сексом.
  7. Я чувствовала себя горячей штучкой и немного сексуально озабоченной.
  8. Было круто и весело, что секс произошел сам по себе.
  9. Я поняла, что влюбилась, поэтому отдалась без раздумий.
  10. Я в порыве страсти занялась сексом.
Мы надеемся, что ты используешь эту информацию для своих грязных мыслишек, а не просто пройдешь мимо.
Любовь,
18+
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